Junge Pianisten treten gemeinsam mit Lang Lang in öffentlicher Masterclass auf

Viertes internationales Allianz Junior Music Camp vom 2. bis 8. November an der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität in Warschau

Aufstrebende Pianisten aus 10 Ländern spielen gemeinsam mit Lang Lang vor 700 Gästen





Nach Wien als Veranstaltungsort im vergangenen Jahr fand das Allianz Junior Music Camp 2016 vom 2. bis 8. November in Warschau statt, in Kooperation mit dem angesehenen Fryderyk Chopin Institut. Zehn Klavierspieler im Alter von 9 bis 14 Jahren aus China, Deutschland, Großbritannien, Irland, Italien, Polen, Spanien, Südafrika, Südkorea und den Vereinigten Staaten wurden von der Lang Lang International Music Foundation ausgewählt, um am einwöchigen Musikcamp teilzunehmen. Den Höhepunkt des Camps machte die öffentliche Masterclass aus, die der weltbekannte Pianist Lang Lang am 7. November vor 700 Gästen leitete.



Während des Allianz Junior Music Camps erhielten die Teilnehmer Einzelunterricht von Professoren der Hochschule für Musik und Theater München und traten vor Studenten der Fryderyk-Chopin-Musikuniversität auf. Zudem hatten die jungen Pianisten die Gelegenheit, in die polnische Kultur einzutauchen, unter anderem durch einen Ausflug nach Żelazowa Wola, dem Geburtsort Chopins.



"Wir bei der Allianz glauben an die Kraft der Musik. Musik ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Lebens. Sie ermöglicht es den Menschen sich auszudrücken und unabhängig von Alter und kulturellem Hintergrund zusammenzukommen", meint Christian Deuringer, Head of Global Brand Management bei der Allianz SE. "Deshalb haben wir zusammen mit der Lang Lang International Music Foundation das Allianz Junior Music Camp ins Leben gerufen, um jungen Talenten die Möglichkeit zu geben ihre Träume zu verwirklichen, Mut zu zeigen und ihre Fähigkeiten durch diese einmalige Erfahrung weiterzuentwickeln."



Beim Allianz Junior Music Camp geht es nicht um Wettbewerb, sondern darum, musikalisches Talent zu fördern.



"Wenn ich beobachte, wie eine neue Generation an Musik-Botschaftern heranwächst, wie Kinder miteinander musizieren und es schaffen, die Sprache der Musik einem breiteren Publikum zu vermitteln, dann mache ich mir um die Zukunft des Klavierspiels keine großen Sorgen", so Lang Lang.



"Die Lang Lang International Music Foundation und unser Partner Allianz haben eine gemeinsame Vision: die nächste Generation klassischer Musiker inspirieren und ihre Leidenschaft für die Musik würdigen", sagt Leszek Lukas Barwinski, CEO der Lang Lang International Music Foundation.



Weitere Informationen:



Besuchen Sie https://www.allianz.com/en/about_us/sports-culture/lang-lang/.



sowie https://www.facebook.com/AllianzPolska/?hc_ref=PAGES_TIMELINE



Über die Lang Lang International Music Foundation



Lang Lang gründete die International Music Foundation 2008 mit dem Ziel, die nächste Generation der Klassikliebhaber und klassischen Musiker auszubilden, zu inspirieren und zu motivieren. Die Mission der Foundation besteht darin, musikalische Darbietungen jedes Niveaus als Mittel für soziale Entwicklung unter Jugendlichen zu fördern und damit deren Selbstbewusstsein und Streben nach Exzellenz zu stärken. Neben dem Allianz Junior Music Camp umfassen ihre Programme unter anderem auch soziale Projekte in sozial benachteiligten Regionen sowie Projekte zur Förderung der professionellen Entwicklung.



www.langlangfoundation.org/our-programs



