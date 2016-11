Eisenbahner mit Herz: Erste Titelkandidaten am Start

Die ersten Kandidaten für die neue Runde im Wettbewerb „Eisenbahner mit Herz 2017“ stehen fest: Aus rund 90 Geschichten, die Reisende bereits deutlich vor Einsendeschluss am 31. Januar an die Allianz pro Schiene schickten, haben die Bahnen 18 Mitarbeiter mit Namen und Foto identifiziert: Alle nominierten Eisenbahner standen Fahrgästen auf Reisen hilfreich zur Seite.



Zu den Favoriten der Online-Galerie zählt eine Lokführerin der Albtal Verkehrs Gesellschaft AVG, die einen vierjährigen Jungen unter ihre Fittiche nahm, während der Kleine schon mit dem Polizeihubschrauber gesucht wurde. Eine Zugbegleiterin der Bayerischen Oberlandbahn BOB betreute einen Fahrgast, den Mitreisende mit Rollkoffern über den Haufen gefahren hatten, während ein Metronom-Zugführer für Pendler eine dringend nötige Krankenkassenkarte als eine Art Not Kurier transportierte. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn avancierte der Kölner ICE-Zugchef Alexander Rezek als „unterhaltsamster Zugbegleiter“ zum diesjährigen Liebling der Bahnkunden: Kein anderer Eisenbahner hat in diesem Jahr so viele begeisterte Einsendungen erhalten wie Rezek, den insgesamt neun Fahrgäste auf dem Siegertreppchen sehen wollen.



Zum Auftakt der Galerie stellten Mitarbeiter der Deutschen Bahn rund die Hälfte der Kandidaten. Doch auch die Mitarbeiter der privaten Bahnen präsentierten sich in Hochform: Transdev mit der NordWestBahn und der Bayerischen Oberlandbahn (BOB), Metronom, die AVG, die ODEG, die Eurobahn und die Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) haben herausragendes Personal, das die Reisenden für den Titelgewinn „Eisenbahner mit Herz 2017“ vorschlagen.



Alle von den Reisenden genannten Eisenbahner haben für den Wettbewerb ihr Einverständnis gegeben, mit ihrer Geschichte und einem Porträt in der nun stetig wachsenden Online-Galerie zu erscheinen. Aus dem Kreis dieser Titelkandidaten wird eine Jury aus Eisenbahngewerkschaften, Fahrgastverbänden und Verkehrsclubs am 26. April 2017 die Sieger küren.



Bahnvielfahrer, Pendler und Urlaubsreisende haben noch bis zum 31. Januar die Gelegenheit, eine Geschichte einzusenden und ihren „Eisenbahner mit Herz“ vorzuschlagen. Die Galerie der Titelanwärter wird bis zum März laufend durch neu ermittelte Kandidaten erweitert.







