Allianz pro Schiene mahnt fehlenden Gigaliner-Bericht an

Mit Unverständnis hat die Allianz pro Schiene auf den Verordnungsentwurf von Verkehrsminister Alexander Dobrindt zur unbefristeten Zulassung von Riesen-Lkw reagiert: Der Verordnungstext des Bundesverkehrsministeriums (BMVI) war den Verbänden zur Stellungnahme zugeleitet worden, während der Abschlussbericht der Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) nur dem Ministerium bekannt ist und offenbar geheim gehalten werden soll. „Mit Befremden haben wir zur Kenntnis genommen, dass der Abschlussbericht der Begleituntersuchung dem BMVI bereits vorliegt, aber nicht veröffentlicht oder den Verbänden zur Verfügung gestellt wurde. Für eine angemessene Bewertung der Folgen der angestrebten Riesen-Lkw-Zulassung, halten wir dieses Vorgehen nicht für sachgerecht“, heißt es in der heute verschickten Stellungnahme der Allianz pro Schiene. Die Sinnhaftigkeit eines dauerhaften Betriebs von Gigalinern sei nach wie vor mehr als zweifelhaft, kritisierte die Allianz pro Schiene und verwies auf offene Fragen, die der Verordnungsentwurf anspreche. „So sind in der Verordnungsbegründung unter anderem Sicherheitsprobleme durch zu kurze Nothaltebuchen in Tunneln, eine erhöhte Brandlast und die Mitbenutzung benachbarter Fahrstreifen erwähnt. Diese sicherheitsrelevanten Folgen einer Riesen-Lkw-Zulassung sollte der Verordnungsgeber nicht leichtfertig mit dem Verweis auf die im Test noch geringe Anzahl von Fahrzeugen beiseite wischen“, mahnte das Verkehrsbündnis in seiner Stellungnahme.



Wissenschaftlicher Test: Keine seriösen Aussagen möglich



„Der hemdsärmelige Umgang mit dem Bast-Bericht entlarvt den so genannten Feldversuch als wissenschaftliches Feigenblatt“, sagte der Geschäftsführer der Allianz pro Schiene, Dirk Flege. Keines der fundamentalen Bedenken gegen die Zulassung habe der Test widerlegen können. „Da nur wenige Fahrzeuge beteiligt waren, kann der Test-Bericht keine seriöse Aussage zu Verlagerungsrisiken von der Schiene auf die Straße oder Gefahren für Autofahrer machen. Wir lehnen den Dauerbetrieb deshalb weiterhin insgesamt ab. Es gibt zahlreiche Studien, die eindeutig gegen eine Zulassung oder weitere Tests sprechen“, sagte Flege und verwies auf die umfassende Stellungnahme der Allianz pro Schiene.



Fazit zum Testende: Gigaliner sind gefährlich, teuer, umweltschädlich



Zum Ende der fünf-jährigen Testphase mit 25 Meter langen Lastwagen auf ausgewählten Straßen erteilte die Allianz pro Schiene dem Konzept „Riesen-Lkw“ eine klare Absage:





Riesen-Lkw sind gefährlich für die Autofahrer. Schon jetzt ist an jedem fünften tödlichen Unfall ein Lkw beteiligt, weshalb die Mehrheit der Deutschen laut Forsa diese Lastwagen ablehnt. Der Test kann das Sicherheitsrisiko nicht entkräften, weil nur wenige Fahrzeuge am Versuch teilgenommen haben.

Riesen-Lkw sind teuer für die Steuerzahler, weil größere Lastwagen die bereits marode Infrastruktur überproportional schädigen. Für die Ertüchtigung von Tunneln und Parkbuchten wird der Steuerzahler zusätzlich zur Kasse gebeten, während das Bundesverkehrsministerium die Lkw-Maut gerade gesenkt hat.

Riesen-Lkw sind umweltschädlich, weil durch die Verbilligung des Lkw-Verkehrs Güter von der Schiene auf die Straße abwandern, so wie es in Schweden bereits geschehen ist. Das Ergebnis sind daher mehr und nicht weniger Lkw auf Deutschlands Straßen. Der umweltfreundliche Schienengüterverkehr wird geschädigt, was der Test mit wenigen Fahrzeugen natürlich nicht abbilden kann.





