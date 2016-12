Allianz pro Schiene: Vorstand neu gewählt

Die Allianz pro Schiene hat ihren Vorstand neu gewählt: Die Mitgliederversammlung des gemeinnützigen Verkehrsbündnisses bestätigte am Montag den seit sechs Jahren amtierenden Chef der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), Alexander Kirchner, als Vorsitzenden der Allianz pro Schiene. Die Position des stellvertretenden Vorsitzenden übernahm der Ehrenvorsitzende des Fahrgastverbands Pro Bahn, Karl-Peter Naumann. Der frühere Bundesvorsitzende des Verkehrsclub Deutschland (VCD), Michael Ziesak, schied aus dem Vorstand aus und Platz machte für VCD-Vorstandsmitglied Matthias Kurzeck. Neben Naumann gehören noch zwei weitere stellvertretende Vorsitzende dem Vorstand an: Die oberste Personalverantwortliche von Bombardier Deutschland, Susanne Kortendick, als Förderkreissprecherin für die Unternehmen der Bahnbranche, und Richard Mergner, verkehrspolitischer Sprecher des BUND.



Verstärkung bekommt der frisch gewählte Allianz pro Schiene-Vorstand von dem Neumitglied TU Berlin: Prof. Markus Hecht, Leiter des Fachgebiets Schienenfahrzeuge, rückt für den Vizepräsidenten der TH Wildau, Prof. Herbert Sonntag, in den Allianz pro Schiene-Vorstand auf, während Sonntag aus Altersgründen ausschied. Die

Mitgliederversammlung bestätigte außerdem drei weitere langjährige Vorstände im Amt: Prof. Frank Lademann, der die Perspektive der TH Mittelhessen einbringt, den Präsidenten des Verbands der Deutschen Eisenbahningenieure (VDEI), Thomas Mainka und den Bundesvorsitzenden von BF Bahnen, Willfried Messner. Der insgesamt neun-köpfige Vorstand der Allianz pro Schiene ist nun für zwei Jahre im Amt.

Allianz pro Schiene e.V.

Die Allianz pro Schiene ist das Bündnis in Deutschland zur Förderung des umweltfreundlichen und sicheren Schienenverkehrs. In dem Bündnis haben sich 23 Non-Profit-Organisationen zusammengeschlossen: die Umweltverbände BUND, NABU, Deutsche Umwelthilfe und NaturFreunde Deutschlands, die Verbraucherverbände Pro Bahn, DBV und VCD, die Automobilclubs ACE und ACV, der Bundesverband CarSharing bcs, der Fahrradclub ADFC, die zwei Bahngewerkschaften EVG und GDL, die Konferenz für kirchliche Bahnhofsmission, die Eisenbahnverbände BDEF, BF Bahnen, FEANDC, VBB und VDEI sowie die Technische Hochschule Wildau, die TH Mittelhessen, die FH Aachen und die TU Berlin. Die Mitgliedsverbände vertreten mehr als 2,5 Millionen Einzelmitglieder. Unterstützt wird das Schienenbündnis von mehr als 130 Unternehmen der Bahnbranche mit insgesamt 30 Milliarden Euro Umsatz im Schienenverkehr.





