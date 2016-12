Allgäuer Skigäste berichten: Bedingungen deutlich besser als erwartet

"...Schnee, Schnee!", jubeln nicht nur die Kinder. Rechtzeitig zu den Ferien gibt es im Allgäu genügend Schnee auf den Skipisten, viele Liftanlagen sind dank modernster Beschneiungstechnik in Betrieb. Auch einige Loipen sind gespurt. Für Wintersportbegeisterte stehen viele Möglichkeiten offen: Von bestens präparierten Pisten über abwechslungsreiche Snowparks und tolle Angebote für Kinder. Unsere Gäste berichten von den Skipisten voller Begeisterung: "Wir hätten nicht gedacht, dass es so gut geht!"



Im Skigebiet Oberstdorf- Kleinwalsertal sind allein über 40 km Skipisten hervorragend präpariert. In den meisten Allgäuer Skigebieten herrscht Winterbetrieb, alle geöffneten Anlagen sehen Sie hier: www.allgaeu.de/schneebericht-allgaeu-1 oder www.superschnee.com



Familien sind am großen Ski-Spielplatz am Söllereck, dem 20.000 Quadratmeter großen Schneekinderland am Hochplateau Oberjoch oder im N'Ice Bear Kinderland in Jungholz bestens aufgehoben.



Bei ausgesprochen sonniger Wetterlage bringen alle Bergbahnen die Winterurlauber bequem auf die Sonnenterassen der Bergrestaurants. Von hier genießen die Gäste beste Winter-Fernsicht in die Alpen und lassen sich mit heimischen Spezialitäten verwöhnen.



In dieser Saison sorgen wie immer neue Anlagen für noch mehr Komfort beim Skifahren: Am Ifen setzt jetzt die Olympiabahn neue Masstäbe für Geschwindigkeit und Qualität, neue Sesselbahnen am Fellhorn und im Skigebiet Balderschwang begeistern mit mehr Komfort.

Am Nebelhorn beeindruckt der Neubau des Gipfelrestaurants als architektonisches Highlight, der bekannte 400 Gipfelblick garantiert höchstes Bergerlebnis.

Die Bergbahnverantwortlichen im Allgäu sprechen nicht von neuen Superlativen sondern beschreiben die Investitionen eher bescheiden: "Wir wollen nicht größer sondern für unsere Gäste besser werden".



Weitere Informationen unter: www.allgaeuwinter.de und www.superschnee.com

