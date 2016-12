Überflüssige Pfunde abtrainieren oder weg schwitzen im Alfen Saunaland

Die überflüssigen Pfunde quälen nach den Feiertagen so manchen. Im Alfen Saunaland am Alfsee in Rieste können sich Gäste und Einheimische bei Sport oder Entspannung wieder entschlacken.



Aquafitness ist der Power-Sport am Alfsee. Im Schwimmhaus im Alfen Saunaland werden montags, mittwochs und donnerstags um 9 Uhr Kursstunden angeboten.



Ab 10 Uhr öffnet das Alfen Saunaland, sodass der Rest des Tages im Wellnessbereich verbracht werden kann.



Entspannter Sport wird in Rieste ebenfalls angeboten. Dienstags um 18.30 Uhr bietet Stefanie Stölting aus Bramsche offene Yogastunden für Anfänger und Fortgeschrittene an. Neben vergünstigten 10er Karten kann auch für 10,-€ eine Schnupperstunde besucht werden. Anmeldungen werden unter 05464-9212-24 entgegen genommen.



Wer unabhängig von Kurszeiten seinen Speck wegtrainieren möchte, besucht das Fitnessstudio im Alfen Saunaland. Das Studio ist zu den Öffnungszeiten vom Alfen Saunaland für 3,50 € pro Stunde zugänglich.



Sportmuffel können ihre Feiertags-Pfunde bei Saunagängen wegschwitzen. Ein besonderes Angebot am Alfsee ist die Textilsauna am Mittwoch von 10 bis 16 Uhr, bei der alle in Badebekleidung saunieren. So können auch Sauna-Einsteiger das Schwitzen testen.



Eine Kombination von Speck weg und Urlaub ist am Alfsee möglich. Für Übernachtungsgäste im Ringhotel Alfsee Piazza ist der Wellnessbereich im Alfen Saunaland inklusive. Auch für Campinggäste werden Pauschalen mit inkludierter Wellnessanlage angeboten.



Weitere Informationen



Unsere Empfehlung: Die Kombination des einzigartigen Wellness-Erlebnisses mit einem Aufenthalt im 5 Sterne Alfsee Ferien- und Erholungspark. Naturverbunden übernachten in einem Zelt, im eigenen oder gemieteten Caravan, im 3 Sterne Superior Hotel oder in Ferienappartements. Weitere Freizeitangebote wie Wasserski, Kartbahn, Badestrand und vieles mehr werden am Alfsee angeboten. Auch ein E-Bike Verleih und ein gut ausgeschildertes Rad-Wege-Netz ist ein Plus für den Urlaubsort im Osnabrücker Land.

Erholende Urlaubsangebote werden unter www.alfsee.de angeboten.

