Kostenlose Homebanking-App ALF-BanCo jetzt auch für iOS

Die kostenlose Homebanking App ALF-BanCo gibt es jetzt für alle Apple-Nutzer auch für iOS. Die App verwaltet beliebig viele Konten verschiedener Banken. In ca. 4 Wochen wird auch ALF-BanCo safe für iOS verfügbar sein. Die beson-ders „sichere" App beschränkt sich auf die Anzeige von Kontenumsätzen und bietet kei-ne mobilen Überweisungen. Dadurch ist ALF-BanCo safe selbst bei Verlust des Tablets bzw. oder Smartphones noch sicher.



In welchen Varianten wird die Homebankingsoftware ALF-BanCo 6 als App angeboten?



Diese ALF-BanCo Apps finden Sie in Google Play (Android) bzw. im App Store (iOS):





ALF-BanCo mobile für Android (kostenfreier Download in Google Play)





Testmodus, multibankfähig, Kontenübersicht, Umsätze, SEPA-Überweisung, Fotoüberweisung, Grafiken, hohe Sicherheit, Datenimport aus ALF-BanCo PC





ALF-BanCo safe für Android (kostenfreier Download in Google Play)





Testmodus, multibankfähig, Kontenübersicht, Umsätze, Überweisung gesperrt, Grafiken, besonders hohe Sicherheit, Datenimport aus ALF-BanCo PC





ALF-BanCo mobile für iOS (kostenfreier Download im App Store)





Testmodus, multibankfähig, Kontenübersicht, Umsätze, SEPA-Überweisung, Fotoüberweisung, Grafiken, hohe Sicherheit, Datenimport aus ALF-BanCo PC





ALF-BanCo safe für iOS (ab November 2016 kostenfrei im App Store)





Testmodus, multibankfähig, Kontenübersicht, Umsätze, Überweisung gesperrt, Grafiken, besonders hohe Sicherheit, Datenimport aus ALF-BanCo PC



Gibt es zu den ALF-BanCo Apps auch eine passende PC-Software?



Ja, die gibt es. ALF-BanCo 6 wird auf der Homepage www.alf-banco.de zum Download, auf CD oder USB-Stick in verschiedenen Lizenzstufen (Spezial, Profi, Business) angeboten.



Zum Download wird nur eine Version angeboten. Kunden können diese 60 Tage lang testen und dabei auch zwischen den Lizenzstufen wechseln.



Bereits mehr als 110.000 Anwender in Deutschland sind von der Homebanking-Software ALF-BanCo überzeugt. Die Software ist nach dem Kauf unbegrenzt nutzbar. Es gibt keine Jahres-gebühr. Außerdem sind alle Updates der gekauften Version kostenfrei.



Wer ist die ALF AG?



Die ALF AG aus Leingarten (Baden-Württemberg) wurde 1983 gegründet. Sie ist eines der führenden Unternehmen im Bereich Bankensoftware. Neben der verbreiteten Software für Kreditinstitute z. B. für Baufinanzierungen, Darlehensberechnung oder Forderungsverwaltung entwickelte ALF eine Homebankingsoftware, die einfach bedienbar und sicher ist.



ALF-BanCo Homebanking PC kam 2004 auf den Markt. Seit Januar 2015 gibt es die neue Version ALF-BanCo 6, seit November 2015 die ALF-BanCo mobile App für Android. ALF-BanCo wurde mehrfach von Computerfachzeitschriften ausgezeichnet. Die Kombination aus neuesten Sicherheitsverfahren und konsequent einfacher Handhabung überzeugt immer mehr Anwender.

