Weichenarbeiten am Pforzheimer Hauptbahnhof sorgen für Zugausfälle auf Linien S5 und S6

Die Deutsche Bahn-Tochter DB Netz führt zwischen dem 1. und 24. Oktober Weichenarbeiten am Pforzheimer Hauptbahnhof durch. Dies führt zu Einschränkungen bei den AVG-Stadtbahnlinien S5 und S6.



Für die Fahrten der Linie S5 steht an diesem Wochenende, 1. und 2. Oktober, wegen der Arbeiten nur ein Streckengleis zwischen Pforzheim und Wilferdingen-Singen zur Verfügung. Der Zugverkehr muss deshalb reduziert werden. Nur ein S5-Zug pro Stunde kann auf der Schiene verkehren. Alle weiteren Verbindungen kompensiert die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) in diesem Streckenabschnitt durch einen Schienenersatzverkehr (SEV). Zu weiteren Einschränkungen kommt es zwischen dem 4. und 7. Oktober: Hier entfallen tagsüber einzelne Verbindungen zwischen Pforzheim und Wilferdingen-Singen und werden ebenfalls durch SEV-Busse ersetzt.



Bei der Stadtbahnlinie S6 können die Züge aufgrund der Weichenarbeiten zwischen dem 1. und 15. Oktober nicht zwischen Karlsruhe und Bad Wildbad fahren. Damit entfällt die umsteigefreie Verbindung während der Weichenarbeiten. Im Pforzheimer Hauptbahnhof müssen die Fahrgäste zwischen den Zügen der S5 und S6 umsteigen.



Weitere Informationen über die Einschränkungen auf den Strecken der S5 und S5 zwischen dem 15. und 24. Oktober wird die AVG zeitnah auf ihrer Homepage bekanntgeben.



Fahrgäste werden gebeten, die entsprechenden Informations-Aushänge an den Haltestellen zu beachten. Informationen über die Reisemöglichkeiten und Abfahrtszeiten der Linie S5 und S6 sind über die elektronische Fahrplanauskunft auf der Internetseite www.kvv.de abrufbar.

