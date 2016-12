Angepasste Fahrpläne der AVG an Weihnachten und Neujahr

Über die Weihnachtsfeiertage und an Silvester fährt die Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG) mit ihren Stadtbahnen nach einem speziellen Betriebskonzept. Fahrgäste werden bei der Planung ihrer Reise gebeten, an den Haltestellen die Fahrplantabellen mit den entsprechenden Hinweisen in den Fußnoten zu beachten. Detaillierte Informationen zu einzelnen Verbindungen bietet zudem die elektronische Fahrplanauskunft (EFA) des Karlsruher Verkehrsverbundes auf der Internetseite kvv.de



Am morgigen Samstag, 24. Dezember, verkehren die Bahnen der Stadtbahnlinie S1/S11 bis circa 14 Uhr nach dem regulären Samstagsfahrplan. Danach schwenken die Bahnen auf den Sonntagsfahrplan um, bieten in den Nacht auf den 25. Dezember allerdings den an Wochenenden üblichen Nachtverkehr an. Alle übrigen Stadtbahnlinien fahren am 24. Dezember nach dem regulären Samstagsfahrplan, allerdings ohne den sonst üblichen Nachtverkehr.



Am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, verkehren alle Stadtbahnlinien nach dem Sonntagsfahrplan mit Nachtverkehr. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, fahren die Bahnen tagsüber ebenfalls nach dem Sonntagsfahrplan, allerdings entfallen an diesem Montag die Nachtverkehrsangebote.



An Silvester, 31. Dezember, gilt für die Bahnen der Linie S1/S11 tagsüber die gleiche betriebliche Regelung wie am 24. Dezember (siehe oben). Allerdings bietet die AVG in der Silvesternacht (Samstag auf Sonntag) im Zuge eines erweiterten Nightliner-Angebots zusätzliche Fahrten ab dem Karlsruher Marktplatz um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr und 5 Uhr an. Die übrigen Stadtbahnlinien sind gemäß dem regulären Samstagsfahrplan unterwegs, allerdings entfallen hier die an den Wochenenden üblichen Fahrangebote in den Nachtstunden.



Am Neujahrstag, 1. Januar, zirkulieren die Linie S1/S11 und alle anderen Stadtbahnlinien nach dem Sonntagsfahrplan ohne Nachtverkehr.



Die AVG wünscht allen Fahrgästen ein frohes und besinnliches Weihnachtsfest sowie einen guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr!

