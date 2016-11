Alanus Hochschule wird als erste private Hochschule Teil des Netzwerks Hochschuldidaktik NRW

Die Sprecher des Netzwerks Hochschuldidaktik NRW Sandra Schönauer und Hendrik den Ouden haben heute gemeinsam mit Horst Philipp Bauer, Prorektor der Alanus Hochschule, und Julia Wedel, Pressesprechern und Prokuristin der Hochschule, einen Kooperationsvertrag unterzeichnet. Mit der Unterzeichnung wird die Alanus Hochschule als erste private Hochschule Teil des Netzwerks Hochschuldidaktik NRW.



Das Netzwerk Hochschuldidaktik NRW ist ein Zusammenschluss von Universitäten in NRW, die ein gemeinsames Ziel verfolgen: die Entwicklung, Verbesserung und Sicherung der Qualität von Lehr- und Lernprozessen an den Universitäten. Mit dem Programm „Professionelle Lehrkompetenz für die Hochschule“ bietet das Netzwerk eine Weiterbildung für Hochschulpersonal an, die mit einem Zertifikat abschließt. Die notwendigen Module können an allen im Netzwerk zusammengeschlossenen Hochschulen besucht werden.



Die Alanus Hochschule wird nun als erste private Hochschule Teil dieses Netzwerks. Lehrende der Alanus Hochschule können zukünftig an dem Weiterbildungsprogramm teilnehmen und ein Zertifikat erwerben. Teilnehmer der Weiterbildung besuchen etwa Veranstaltungen aus den Bereichen „Lehren und Lernen“, „Prüfen und Bewerten“, „Studierende beraten“, „Evaluieren“ und „Innovationen in Lehre und Studium entwickeln“. Das Weiterbildungsprogramm fördert die Kompetenzen in diesen Bereichen und baut sie weiter aus.



Im Gegenzug wird die Alanus Hochschule im Laufe des kommenden Jahres ebenfalls Veranstaltungen anbieten. Mit STUDICA – „Studieren à la carte“ gibt es bereits ein flexibles und auf die individuellen Interessen zugeschnittenes Weiterbildungsmodell an der Hochschule, dessen Veranstaltungen für das Weiterbildungsprogramm des Netzwerks Hochschuldidaktik geöffnet werden können.



Die Initiative, Mitglied des Netzwerks zu werden, haben die Senatsvertreter der künstlerischen und wissenschaftlichen Mitarbeiter der Hochschule ergriffen. Horst Philipp Bauer, Prorektor der Alanus Hochschule, der den Kooperationsvertrag auf Seiten der Hochschule unterzeichnete, erklärt dazu. „Eine Hochschule muss in einem permanenten Entwicklungsprozess stehen, um im Interesse der Studierenden die Qualität von Lehren und Lernen immer aufs Neue zu verbessern. Um dies zu realisieren, ist diese institutionelle Partnerschaft und der damit verbundene Erfahrungsaustausch bestens geeignet.“ Hendrik den Ouden, Netzwerksprecher und stellvertretender Leiter des Zentrums für Hochschuldidaktik der Universität Köln, betonte, dass die Alanus Hochschule mit ihrem interdisziplinären Ansatz das Weiterbildungsangebot optimal ergänze. Sandra Schönauer, ebenfalls Netzwerksprecherin und Hochschuldidaktik-Koordinatorin an der Universität Siegen, ergänzte, dass mit der Alanus Hochschule im Netzwerk nun auch der künstlerische Bereich bestens vertreten sei.



