Große Gewinnübergabe an akzenta-Kunden zum 40. Jubiläum

Die Teilnahme am akzenta Jubiläumsgewinnspiel anlässlich des 40-jährigen Jubiläums hat 40 Gewinnern Glück gebracht. Aus ca. 25000 Einsendungen wurden Anfang Oktober die Gewinner ermittelt. Die Ziehung war als Video-Beitrag auf Facebook zu sehen. Zu gewinnen gab es unter anderem einen Mini Cooper (Gewinner: Marian Paul D. aus Wuppertal), einen Motorroller, Apple- Produkte, Waschmaschinen, Kaffee-Vollautomaten und vieles mehr.



"Wir freuen uns sehr, dass wir so viele Einsendungen bekommen haben und vielen treuen akzenta- Kunden tolle Gewinne übergeben können'', so André Kolbinger, Geschäftsführer von akzenta.



Alle Gewinner wurden schriftlich benachrichtigt und zu der offiziellen Preisübergabe am Montag, 31.10.2016, um 15.30 Uhr eingeladen. Die Preisübergabe, mit kleinem Sektempfang durch akzenta Geschäftsführer Ulrich Mazurek und Assistentin der Geschäftsführung Nicole Küpper , fand auf dem Vorplatz des akzenta-Markts Barmen statt.

akzenta GmbH & Co. KG

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren