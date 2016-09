Bundesweiter Kita-Wettbewerb macht Handwerk für Kinder erfahrbar

Die Mitmach-Aktion des Handwerks „Hand in Hand durch unseren Ort“ lädt Kita-Kinder im Alter zwischen 3 und 6 Jahren zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern ein, Handwerksbetriebe in ihrer Region zu besuchen und die Vielfalt der Handwerksberufe kennenzulernen.



An der Seite eines „echten“ Handwerkers oder einer „echten“ Handwerkerin sammeln die Kita-Kinder Eindrücke und praktische Erfahrungen, die sie in die Gestaltung eines Riesenposters einfließen lassen. Dabei können verschiedene Materialien und Techniken auf der großen Freifläche zum Einsatz kommen, die der kreativen Gesamtleistung der Kita-Gruppe Raum gibt.



Die Erzieherinnen und Erzieher fotografieren das Poster und reichen das Bild mit einer kurzen Beschreibung bis zum 31.01.2017 ein. Eine Expertenjury aus Handwerk und Frühpädagogik beurteilt dann die Arbeiten der Kinder, wobei auch die Einbindung von Handwerksbetrieben in den Prozess der Postergestaltung ein wichtiges Kriterium sein wird. Die Landessieger im bundesweiten Wettbewerb werden im Frühjahr 2017 gekürt und erhalten 500 Euro für ein Kita-Fest oder einen Projekttag zum Thema „Handwerk“.



Die Poster erhalten die Kitas über Wettbewerbspakete, die von Handwerksorganisationen bundesweit ausgegeben werden. Auch interessierte Betriebe können sich aktiv an der Aktion beteiligen, indem sie kostenfreie Wettbewerbspakete anfordern und an Kitas vor Ort verteilen. Abrufbar sind die Pakete unter info@amh-online.de.



Initiator ist die Aktion Modernes Handwerk e.V. (AMH), deren Vorsitzender Joachim Wohlfeil sich sicher ist, dass das Erleben und Erfahren einer handwerklichen Tätigkeit bei Kindern einen bleibenden Eindruck hinterlässt. „Ob Betriebe die Kinder zum gemeinsamen Werken einladen oder Handwerker die Kinder in der Kita besuchen – es ist ein Gewinn für beide Seiten“, fügt er hinzu.



Ergänzend zum Wettbewerb vermittelt das „große Kinderbuch des Handwerks“ im DIN A2-Riesenformat einen kindgerechten Einblick in verschiedene Handwerksberufe und bietet vielfältige Anregungen für die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema „Handwerk“. Auch ein „Handwerker-Bildersuchspiel“ ist im Rahmen des Projekts entstanden. Bestellmöglichkeiten hierzu sowie weitere Informationen zum Projekt und zum Wettbewerb finden interessierte Handwerker unter www.amh-online.de.

Über Aktion Modernes Handwerk e. V

Die Aktion Modernes Handwerk (AMH) mit Sitz in Berlin unterstützt Organisationen und Betriebe des Handwerks bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit und Imagepflege. Getragen von rund 400 Mitgliedern – Handwerkskammern, Fachverbände, Kreishandwerkerschaften, Innungen, Betriebe und fördernde Mitglieder – vernetzt die AMH Marketing und Kommunikation des Handwerks, seiner Betriebe und Organisationen.



Operativer Partner der Aktion Modernes Handwerks e. V. ist die Marketing Handwerk GmbH mit Sitz in Aachen.



Weitere Informationen: www.amh-online.de







