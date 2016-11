Lehrerfortbildung "KlassenMusizieren mit Blasinstrumenten" in Wolfenbüttel - eine professionelle Schulung in Etappen

Am 18. Februar 2017 beginnt in Kooperation mit der Landesmusikakademie Niedersachsen in Wolfenbüttel ein berufsbegleitender Fort- und Weiterbildungskurs für Musiklehrkräfte an allgemein bildenden Schulen, Musikschulen und Musikvereinen, für angehende Musikpädagogen und Berufsmusiker/ -innen.



Die Teilnehmer erwerben die Befähigung, eine gemischte Bläserklasse zu unterrichten. Die spieltechnischen Grundlagen der weiteren Instrumente werden im Rahmen des Seminars vermittelt.



Die Kursinhalte umfassen folgende Bereiche:



Entwicklung eigener Spielfertigkeiten:

Instrumente selbst kennen lernen, Tonerzeugung und spieltechnische Grundlagen der verschiedenen Blasinstrumente (Querflöte, Klarinette, Alt- und Tenor-Saxofon, Trompete, Waldhorn, Tenor-/ Baritonhorn, Posaune, Tuba Oboe, Fagott) und Grundkenntnisse des Schlagzeuges.



Unterrichtsvorbereitung/ -organisation:

Zusammenstellen eines Klassensatzes, Tipps zur Mittelbeschaffung/ Musterbriefe/ Verträge/ Textvorlagen, Beschaffung und Finanzierung der Instrumente für die Schule, eigene Unterrichtsversuche/ Unterrichtsplanung, Instrumentenpflege und kleinere Reparaturen Unterrichtspraxis: Einführung und Zuordnung der Instrumente, Ensemblespiel mit verschiedenen Blasinstrumenten, Ensembleleitung, Kennenlernen von speziell für das Klassen-musizieren entwickelten Repertoirestücken und Lehrwerken, Anfangsunterricht mit Schülern in Kursphase V. Phasenweise Zusammenführung mit dem parallel laufenden Streicherklassen-Kurs (erste gemeinsame Spielstücke für Streicher- und Bläserklassen). Kooperationsmodelle allgemein bildende Schule – Musik-schule.



Kursleitung:

Theodor Schmidt, OStR, Projektleiter für das Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten am Gymnasium des Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern, Lehrbeauftragter der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Autor der Bläserklassenschule: "Klasse musiziert" sowie weitere Noten speziell für das "KlassenMusizieren"



Ablauf:

In fünf Seminaren werden die Teilnehmer auf die Anforderungen eines qualifizierten und systematisch angelegten Instrumental-Gruppenunterrichts mit Blasinstrumenten vorbereitet. Die weiteren Phasen finden am 25./26. März 2017, 13./14. Mai 2017, 12./13. August 2017, sowie am 11./12. November 2017



Zielrichtung:

Klassenmusizieren mit Blasinstrumenten ist ein handlungsorientiertes Unterrichtskonzept, das den Musikunterricht nach der Devise "Musik erlernen durch instrumentales Musizieren" lebendig und interessant gestaltet. Die Schüler lernen im Regelunterricht der allgemein bildenden Schule das Musizieren mit Blasinstrumenten "vom ersten Takt an" im Klassenorchester. Besonders geeignet zum Einstieg sind die Jahrgänge 5 und 6 an weiterführenden Schulen oder die Jahrgänge 3 und 4 an der Grundschule.



Weitere Informationen und Anmeldemöglichkeit unter www.musikpaedagogik.de (linke Spalte).

