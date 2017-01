Kinder begleiten die Eltern kostenfrei in ausgewählte Luxushotels Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre erhalten in airtours Hotels auf Mauritius, in Südafrika oder Thailand bis zu 100 Prozent Ermäßigung

Familienreisen mit besonderen Erlebnissen gehören zu den wichtigsten Vorhaben von airtours Gästen in 2017. Die Luxusreisemarke der TUI, hat ihr Angebot deshalb erneut geschärt: So profitieren Familien von einer großen Auswahl an attraktiven Kinderermäßigungen von bis zu 100 Prozent für Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre. Das Angebot gilt auch auf exotische Hotels in der Ferne, zum Beispiel auf Mauritius, in Südafrika oder Thailand.



Auf Mauritius wohnen bis zu drei Kinder im Alter von maximal 17 Jahren im Fünf-Sterne-Hotel Beachcomber Hotel Trou aux Biches Resort & Spa inklusive Frühstück kostenfrei. Durch die geringe Zeitverschiebung ist die Insel im Indischen Ozean besonders attraktiv für Familien. Im Hotel erwarten die Kleinen ein Kids Club und ein Club für Teenager. Die Eltern genießen das kulinarische und das Wellness-Angebot. Eine Übernachtung in der Family Suite kostet ab 219 Euro pro Person inklusive Frühstück. airtours Gäste erhalten neben der Kinderermäßigung bei Buchung von Halbpension ein kostenfreies Lunch.



In Südafrika gehört das Kwandwe Private Game Reserve zu den beliebtesten airtours Familien-Lodges. Die Fünf-Sterne-Anlage umfasst ein rund 22.000 Hektar großes Gelände, das neben den beliebten „Big Five" auch gefährdete Tierarten wie das schwarze Nashorn beherbergt. Familien entdecken diese auf privaten Pirschfahrten. Eine Übernachtung mit Vollpension kostet ab 719 Euro pro Person in der Ecca Lodge Family Suite. Bis zu zwei Kinder bis 16 Jahre begleiten die Eltern kostenfrei.



Sieben Pools, 120 Meter Privatstrand und zahlreiche Aktivitäten erwarten Familien im Intercontinental Samui Baan Taling Ngam Resort. Das Fünfeinhalb-Sterne-Hotel liegt direkt am Hang mit Blick auf den Golf von Thailand. Familien gehen von hier aus auf Entdeckungstour im nahegelegenen Ang Thong Marine Nationalpark. Kinder toben sich zudem im „Planet Trekkers" Kids Club aus. Eine Übernachtung mit Frühstück kostet ab 194 Euro pro Person im Family Room. Bis zu zwei Kinder mit einem Alter von maximal 17 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 100 Prozent auf die Übernachtung. Zusätzlich erhalten airtours Gäste Vergünstigungen auf Spa-Anwendungen.

airtours

airtours, eine Marke der TUI Deutschland, feiert im Jahr 2017 ihr 50-jähriges Bestehen. Im deutschsprachigen Markt bietet sie das umfassendste und individuellste Angebot an Luxusreisen. Im Winter 2016/17 zählen zwölf Katalogbände mit rund 2.000 Spitzenhotels, 32 Schiffen und mehr als 60 Rundreisen zum Portfolio. Maßgeschneiderte Individualreisen der Experten von airtours Private Travel kombinieren beispielsweise Reiseziele wie Peru und Galapagos oder führen Reisende in entlegene Privatcamps in Afrika.

