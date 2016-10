Airport Weeze startet in die Herbstferien

In Nordrhein-Westfalen stehen die Herbstferien bevor – und der Airport Weeze erwartet für das kommende Wochenende den ersten großen Urlauber-Ansturm. Insgesamt rechnet der Flughafen in den beiden NRW-Ferienwochen mit rund 122.000 Passagieren – und damit mit einem leichten Plus im Vergleich zum vergangenen Jahr.



Allein für das erste Ferienwochenende ab Freitag, 7. Oktober, bis Sonntag, 9. Oktober, geht der Airport Weeze von rund 22.000 Fluggästen aus – rund 1.000 mehr als am ersten Ferienwochenende des Vorjahres.



Für die zwei Herbstferienwochen in Nordrhein-Westfalen kalkuliert der Airport Weeze mit insgesamt 122.000 Passagieren, das bedeutet ein Plus im Vergleich zu den Herbstferien 2015. Im vergangenen Jahr nutzten den Niederrhein-Airport in den beiden Ferienwochen 117.500 Fluggäste.



In diesem Jahr überschneiden sich die Ferien in NRW eine Woche mit den Ferien der Niederländer aus den Regionen Noord und Mitte. Eine zusätzliche Ryanair-Maschine sorgt dafür, dass alle Reisenden ihre Ziele pünktlich und entspannt erreichen. Als Verstärker für den Herbstferienverkehr hat Europas größte Low Cost Airline ein siebtes Flugzeug in Weeze stationiert.



Von Weeze aus werden derzeit 42 Ziele angeflogen – darunter die beliebtesten Warmwasser-Urlaubsregionen in Südeuropa oder Nordafrika. Neu im Flugplan von Ryanair ist der Reise-Geheimtipp Temeswar. Die Stadt im Westen Rumäniens wurde gerade erst zur Kulturhauptstadt des Jahres 2021 gewählt.



Der Flughafen rät allen Reisenden, ausreichend Zeit für Anreise, Check-in und Sicherheitskontrollen einzuplanen. Spätestens zwei Stunden vor dem geplanten Abflug sollten sich die Passagiere am Airport einfinden.



Kurzentschlossene haben auch Last Minute noch die Chance, der Sonne entgegen zu fliegen: Alltours, LMX Touristik oder JT Touristik beispielsweise bieten praktische Pauschalreise-Pakete ab Weeze an.



In Kürze





Der Airport Weeze rechnet mit 122.000 Passagieren in den Herbstferien, allein fürs erste Ferienwochenende werden 22.000 Reisende erwartet.

Fluggäste sollten zwei Stunden vor Abflug am Airport Weeze eintreffen.



Über die Airport Weeze Flughafen Niederrhein GmbH

Der Airport Weeze (NRN) ist mit 1,9 Mio. Passagieren in 2015 einer der großen internationalen Airports in NRW. Der Flughafen, der 2003 den Linienflugbetrieb aufnahm, ist einer der jüngsten Flughäfen Europas und zugleich einer der ersten privaten Airports in Deutschland. Der internationale Verkehrsflughafen liegt im Kreis Kleve ca. 70 km nördlich von Düsseldorf an der A57 unmittelbar an der niederländischen Grenze. In einem 60-Autominuten-Radius leben über 10 Millionen Menschen. 40 Prozent der abreisenden Flughafenkunden kommen aus den Niederlanden, ca. 60 Prozent aus der Region Niederrhein, aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland. Hauptkunde des niederrheinischen Flughafens ist die Low-Cost Airline Ryanair, die den Flughafen mit bis zu sechs stationierten Jets zur einer der größten deutschen Basis ausgebaut hat. Mehr als 1.000 Beschäftigte arbeiten am Flughafen und bei den hier angesiedelten Firmen und Behörden. Das Flughafenareal und das angrenzende Logistik- und Gewerbegebiet - die Airport City Weeze - umfassen 620 ha.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren