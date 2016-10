Aigner Immobilien erfolgreich auf größter Immobilienmesse Expo Real 2016

Auch auf der diesjährigen internationalen Immobilienfachmesse Expo Real, die vom 4. bis 6. Oktober in München stattfand, zeigte das Münchner Maklerhaus Aigner Immobilien GmbH wieder starke Präsenz: Als Mitgliedsunternehmen der Deutsche Immobilien-Partner (DIP) war Aigner Immobilien wie schon in den Vorjahren auf dem gemeinsamen Stand der DIP für seine Kunden und interessierte Immobilieneigentümer und Investoren vertreten.



„Die 19. Expo Real verzeichnete nicht umsonst einen neuen Aussteller- und Besucherrekord. Derzeit ist so viel Kapital wie nie zuvor im Umlauf und findet immer weniger geeignete Produkte auf dem nachgefragten deutschen Investmentmarkt. Wir nehmen aktuell besonders starke Nachfrage nach Immobilien in soliden B- und C-Städten wahr, viele Investoren suchen frühzeitiges Engagement in Forward Sales, um den weiter sinkenden Renditen beizukommen. Assetklassen wie Logistik und Hotel erfreuen sich ungebrochener großer Beliebtheit. Insbesondere in München sehen wir derzeit auf dem Büro-Vermietungsmarkt einen Boom wie seit vielen Jahren nicht mehr", so das Messe-Fazit des Investmentexperten Philip Gregor Eilmer von Aigner Immobilien.



In diesem Jahr hatte Aigner Immobilien über 100 aktuelle Investmentangebote aller Assetklassen und Größenordnungen mit im Angebotsportfolio und kann die seit Jahren intensiv gepflegten Kontakte zu unterschiedlichsten Immobilienspezialisten aus dem gesamten Bundesgebiet in die Zusammenarbeit mit Immobilienverkäufern und Investoren einbringen. Dazu Thomas Aigner, geschäftsführender Gesellschafter von Aigner Immobilien: „Wir vertreten aktuell mehrere tausend Suchprofile, zumeist von Privatinvestoren, Family Offices und kleinen Stiftungen, die im Markt noch nicht breit vertreten sind. Über uns und unsere Netzwerke lernen Immobilienverkäufer neue potenzielle Käufer kennen, die auch für bereits im Markt bekannte Objekte als Investoren durchaus infrage kommen. Wir kennen die Märkte, die aktuelle Angebots- und Nachfragesituation, verfügen über langjährig ermittelte Research-Daten und können dadurch den reellen Verkaufspreis nicht nur qualifiziert ermitteln, sondern auch mit hoher Sicherheit realisieren. Das Interesse war auch in diesem Jahr wieder sehr groß und wir konnten viele neue gute Kontakte herstellen, die wir ganz sicher zu einem erfolgreichen Abschluss bringen."

