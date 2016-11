Verein Agrarmarketing wählt neuen Vorstand und ruft 1. Norddeutschen Ernährungsgipfel 2017 ins Leben

Auf seiner heutigen Jahresmitgliederversammlung im StrandResort Markgrafenheide hat Agrarmarketing Mecklenburg–Vorpommern e.V. (AMV) turnusmäßig seinen neuen Vorstand gewählt. Alter und neuer Vorsitzender ist Günther Neumann, Geschäftsführer der Mecklenburger Backstuben GmbH aus Waren.



Auf der Jahresmitgliederversammlung haben Vorstand und Geschäftsführung Rechenschaft über das vergangene Jahr abgelegt und bereits jetzt geplante Aktivitäten für 2017 vorgestellt.



Höhepunkt des Jahres wird der 1. Norddeutsche Ernährungsgipfel – Der Branchentag am 19. April 2017 sein. „Nach 16 Jahren erfolgreicher Branchentage Ernährungswirtschaft hat sich das Veranstaltungsformat qualitativ und quantitativ so stark entwickelt, dass wir von der größten Veranstaltung der Branche in Norddeutschland sprechen können“, erläutert AMV-Geschäftsführerin Jarste Weuffen. „Als das Bundesland im Norden Deutschlands mit dem höchsten Umsatzanteil der Branche am verarbeitenden Gewerbe setzen wir mit dem Norddeutschen Ernährungsgipfel ein Zeichen für unser Bundesland.“



Ein weiterer Höhepunkt 2017 wird das Symposium „Ernährung für die Gesundheit“ am 16. Mai 2017 im Radisson Blu Hotel in Rostock sein. Hier treffen Produzenten, Vertreter von Gesundheitseinrichtungen, Dienstleister Groß- und Einzelhändler, Küchenleiter, Logistiker sowie Hoteliers und Gastronomen zusammen, um sich auszutauschen und für den großen Bereich der Gemeinschaftsverpflegung geeignete regionale Produkte zu begutachten. Das Symposium ist Bestandteil eines mit EFRE-Mitteln unterstützen Leitprojektes der Gesundheitswirtschaft zur Stärkung regionaler Produkte für eine Ernährung für die Gesundheit in Großversorgungseinrichtungen, das der AMV seit 2015 erfolgreich umsetzt. Ziel ist eine bessere Vernetzung der Partner untereinander. Das Projekt umfasst auch die im Juli ins Netz gestellte Produktdatenbank und verschiedene MV-Wochen in Großküchen.



Im Mittelpunkt der Aktivitäten 2017 wird ein noch stärkeres Vernetzen innerhalb des Vereins stehen. Dazu finden zahlreiche Veranstaltungen unter dem Motto „Mitglieder laden Mitglieder ein“ statt. Fachmesseauftritte für die gesamte Branche im Auftrag des Landes auf der Biofach in Nürnberg, der Welt der Handelsmarken der PLMA in Amsterdam und auf der Anuga in Köln sind in Vorbereitung. Ebenso plant der AMV wieder zahlreiche Seminare und Workshops zu Fachthemen der Branche.



Der AMV hat sich für dieses und das kommenden Jahr die Aufgabe gestellt, in Sachen Aktivitäten und Erscheinungsbild für die Unternehmen noch attraktiver zu werden. Eine Strategiegruppe aus Mitgliedsunternehmen trifft sich seit Januar des Jahres regelmäßig dazu.



Im Laufe der Mitgliederversammlung wurde dem Vorstand und der Geschäftsstelle der Dank für die sehr gute Arbeit ausgesprochen. Aus dem Vorstand scheiden neben dem langjährigen Ehrenvorsitzenden Hubert Getzin auch Manfred Remus, ARLA Foods Deutschland, und Jürgen Krug, Hanse Sektkellerei Wismar GmbH, aus Altersgründen aus.



Dem neuen Vorstand für die kommenden zwei Jahre gehören an:



Günther Neumann: Mecklenburger Backstuben GmbH

Tobias Blömer: Die Rostocker Wurst- und Schinkenspezialitäten GmbH

Frank Jehring: riha WeserGold Getränkegruppe, BS Dodow, und Schwechower Obstbrennerei Frank Jehring e.K.

Frank Röntgen: Classic Conditorei und Cafe Röntgen GmbH

Frank Kremer: Mecklenburger Landpute GmbH

Dr. Sylva Rahm-Präger: Molkerei Naturprodukt GmbH

Astrid Ratz: Hanse Sektkellerei Wismar GmbH

Wolfgang Voß: Darguner Brauerei GmbH

Frank Wegner: Torney Landfleischerei Pripsleben GmbH

Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Der AMV ist das größte Netzwerk der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern - der umsatzstärksten Branche innerhalb des verarbeitenden Gewerbes im Bundesland. Er vereint derzeit 115 Partner - 59 Produzenten von Nahrungs- und Genussmitteln aus Handwerk und Industrie im konventionellen und Bio-Bereich in Mecklenburg-Vorpommern, 43 Fördermitglieder sowie 13 Kooperationspartner.

