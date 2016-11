Vegan: Mehr als ein kurzfristiger Trend?

Auf der veganfach, die vom 4. – 5. November 2016 in Köln stattfindet, können Fachbesucher und Endverbraucher gleichermaßen in die vegane Welt eintauchen.



Mehr als 130 Unternehmen, davon 26 Prozent aus dem Ausland, zeigen auf der Messe für Fachbesucher und Endverbraucher ein breit gefächertes Angebot für einen veganen Lebensstil. Auf über 5.000 Quadratmeter Hallenfläche trifft sich im November die vegane Welt nach verschiedenen Standortversuchen, beispielsweise in Essen und Hamburg, nunmehr erstmals am Messeplatz Köln.



Die Messe umfasst mit ihrem branchenübergreifenden Themen- und Angebotsspektrum zahlreiche Alternativen für einen Lebensstil frei von tierischen Produkten. Dabei geht es nicht nur um Ernährung. Auch Kosmetik, Mode, Heimtextilien und Möbel so­wie Produkte für Gastronomie, Hotellerie und Tourismus stehen im Mittelpunkt der Veranstaltung. Die Koelnmesse bietet mit diesem Event ein Angebot veganer Produkte aus allen Bereichen des täglichen Lebens.



Die veganfach ist die einzige Publikums- und Fachmesse in Deutschland, auf der ausschließlich vegane Produkte präsentiert werden. Sie ist für Fachbesucher wie auch für Endverbraucher geöffnet. An zwei Tagen werden insgesamt 10.000 Besucher erwartet. Für den Direktverkauf von Produkten an eineinhalb Tagen wird die veganfach im Anschluss an einen halben Fachbesuchertag für die Verbraucher geöffnet.



„Vertreter unserer Agrar- und Ernährungswirtschaft, der IT-Industrie sowie aus dem Hochschulbereich aus Mecklenburg-Vorpommern nutzen mit dem gemeinsamen Messebesuch die Chance, sich über vegane Angebote und Trends zu informieren und mit den Ausstellern auszutauschen“, sagt AMV-Geschäftsführerin Jarste Weuffen. Die Branchenvertreter werden auch die Platzierung eines Gemeinschaftsstandes Mecklenburg-Vorpommern im kommenden Jahr prüfen. Die Reise führt der AMV im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums durch.



Die Koelnmesse bietet – kurz nach dem Weltvegantag am 1. November 2016 – ein auf die jeweilige Zielgruppe maßgeschneidertes Rahmenprogramm. Auf drei Start-Up-Areas werden junge Unternehmen ihre innovativen Produkte präsentieren. Kochshows, Vorträge, Auftritte prominenter veganer Botschafter u.a. umrahmen die Ausstellung.



Die vegane Lebensweise hat sich - vorangetrieben durch den Tierwohlgedanken und eine von tierischen Produkten freie Ernährung - zu einem Trend mit zweistelligen Zuwachsraten entwickelt. Dennoch bleibt sie in absoluten Zahlen eine Nische. 2015 lag die Zahl der Veganer in Deutschland bei 1,1 %.



Die Ausgaben für vegane Lebensmittel stiegen in 2015 laut GfK auf 310 Mio. €, das sind 0,4% der Gesamtausgaben, es ist aber prozentual gesehen der derzeit am stärksten wachsende Markt.



Veganer und Vegetarier machten in 2015 etwa 4% aus. 81% unter ihnen sind laut Institut für Handelsforschung Frauen unter 29 Jahren. Vitamin B12 gilt bei veganer Ernährung als kritischer Nährstoff, da es von Natur aus fast ausschließlich in tierischen Produkten enthalten ist. Das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln oder angereicherten Produkten für Veganer ist deshalb stark gewachsen.



Laut Lebensmittel Zeitung vom April 2016 hat der Handel das Veggie-Thema aufgegriffen. Edeka arbeitet mit den Eigenmarken „Edeka Bio + Vegan“ und mit der Dachmarke Veganz. Famila und Markant haben bereits 150 Produkte unter die Dachmarke „vegan leben“ gestellt, real kennzeichnet schon 1.000 vegane Produkte.



Die Messe veganfach ist vom 4. – 5. November 2016 jeweils von 9:00 – 18:00 Uhr geöffnet, ab Freitagnachmittag wird die veganfach für Endverbraucher geöffnet.

Agrarmarketing Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Der AMV ist das größte Netzwerk der Agrar- und Ernährungswirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern - der umsatzstärksten Branche innerhalb des verarbeitenden Gewerbes im Bundesland. Er vereint derzeit 115 Partner - 59 Produzenten von Nahrungs- und Genussmitteln aus Handwerk und Industrie im konventionellen und Bio-Bereich in Mecklenburg-Vorpommern, 43 Fördermitglieder sowie 13 Kooperationspartner.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren