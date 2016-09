"Tag der Bildung - Sprungbrett Zukunft" schafft: Jugendliche fühlen sich gut informiert

Vier bis fünf intensive (Beratungs-)Gespräche führte jeder Besucher des von den Partnern der Modellregion in Zusammenarbeit mit der Messe Zwickau organisierten „Tags der Bildung – Sprungbrett Zukunft“ und fühlt sich nun, so ergab die Besucherumfrage, gut informiert. Und genau das war das Ziel der heutigen Veranstaltung auf dem Campus Scheffelberg: Schülerinnen und Schüler bei ihrem Weg von der Schule ins Berufsleben mit Gesprächen, Informationen, Tipps und Ausprobieren zu unterstützen.



„Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was ich nicht werden will“, erzählte Monique Hebenstreit zufrieden lächelnd, als sie Arm in Arm mit ihrer Freundin an den 79 Ausstellern vorbei gekommen war und sich für ein Bewerbungsfoto vor der Kamera des Fotografen postierte. Bis heute Morgen hatte sie sich eigentlich für eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau interessiert, ist dann aber nach intensiven Gesprächen an verschiedenen Ständen davon abgekommen. „Weil ich am Wochenende ungern arbeiten möchte, wenn ich mal Familie habe“, resümiert die 15 Jahre alte Realschülerin nach der Veranstaltung. Was sie jetzt für Pläne hat, weiß sie noch nicht, will „die ganzen Eindrücke von heute erst einmal sacken lassen, alle Infosachen anschauen“, die sie mitgenommen hat und sich dann für die Berufsberatung in der Arbeitsagentur einen Termin zur konkreten Beratung holen.



1.250 Mädchen und Jungen nutzten – trotz des zum Teil ziemlich starken Regens – die fünf Stunden auf dem Campus der Westsächsischen Hochschule (WHZ) für ihre Ausbildungs- und Studienwahl.



*Die Partner der Modellregion sind der Landkreis Zwickau, die Agentur für Arbeit Zwickau, das Jobcenter Zwickau, die Stadt Zwickau, die Industrie- und Handelskammer Zwickau, Zwickau, die Handwerkskammer Chemnitz, die Westsächsische Hochschule Zwickau, die Berufsakademie Sachsen und die Sächsische Bildungsagentur.

