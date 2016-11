"Alle Jahre wieder": Arbeitsagentur star-tet Weihnachtsmannvermittlung

Es ist mal wieder „Alle Jahre wieder“, denn in 50 Tagen ist Weihnachten. 50 Tage, in denen sich die Zwickauer Arbeitsagentur alle Jahre wieder einer ihrer ungewöhnlichsten Dienstleistungen widmet, nämlich der des kostenlosen Suchens, Findens und Vermittelns von Weihnachtsmännern und Engeln. Auch in diesem Jahr werden Frauen und Männer gesucht, die so sind, wie man sich Weihnachtsmänner vorstellt: sympathisch, gemütlich und gepflegt sowie in Umgangsformen, Weihnachtsgedichten, -geschichten und -liedern bewandert. René Schenk und Petra Poyer, welche die Vermittlung der Rotmäntel und auch Engel im Landkreis betreuen, nehmen ab sofort wieder Stellengesuche und -gebote für Auftritte in Seniorenheimen, Kindergärten und Firmen in der Vorweihnachtszeit und am Weihnachtsabend entgegen.



Es werden dieses Jahr dringend Weihnachtsmänner für das Stadtgebiet Zwickau gesucht, aber auch für den Umkreis Zwickau. Wer Interesse an einem Auftritt als Weihnachtsmann oder Engel hat, kann sich ab sofort unter den Telefonnummern 0375 314 1258 bei Herrn Schenk oder 0375 314 1346 bei Frau Poyer melden – es können auch einige Weihnachtsmannmäntel ausgeliehen werden.



Wer Weihnachtsmann oder Engel für die Vorweihnachtszeit oder den Heiligabend buchen möchte, kann sich bis zum 15. Dezember unter den beiden Telefonnummern oder unter der Mailadresse Zwickau.AmKornmarkt@arbeitsagentur.de melden.



Übrigens: Das Honorar ist Verhandlungssache. Als Orientierung gilt: Für den Einsatz am Heiligabend bei Familien erhält der Weihnachtsmann mindestens 25 Euro.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren