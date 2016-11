Eingeschränkter Dienstbetrieb in Arbeitsagentur und Jobcenter Brandenburg/Havel wegen technischer Störung am Leitungsnetz

Wegen einer technischen Störung am Leitungsnetz kann im Gebäude der Arbeitsagentur und des Jobcenters Brandenburg/Havel in der Kirchhofstraße 39-42 am Mittwoch, den 30. November 2016 nur ein eingeschränkter Dienstbetrieb ausgeführt werden. Die Dienststelle ist telefonisch nicht erreichbar.



Nur in Notfällen ist eine Vorsprache möglich. Derzeit wird von einem normalen Dienstbetrieb ab 01. Dezember 2016 ausgegangen.



Persönliche Arbeitslosmeldungen, die entsprechend der gesetzlichen Frist spätestens am 30. November 2016 erfolgen müssen, können ohne leistungsrechtliche Nachteile am 01. Dezember 2016 nachgeholt werden.



Arbeitssuchendmeldungen können jederzeit telefonisch oder online unter www.arbeitsagentur.de erfolgen. Die kostenlose Servicerufnummer lautet 0800 - 4 5555 00 und ist von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Antragsstellungen auf Arbeitslosengeld können ebenfalls online erfolgen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren