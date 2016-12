Weihnachtsgeschenke für die kleinen Besucher im Haus der Jugend Chemnitz

Die Temperaturen sind kühler geworden, überall wurde liebevoll dekoriert und die Weihnachtsmärkte haben geöffnet. Die Adventszeit hat begonnen. Das ist ein guter Moment, um wieder etwas inne zu halten und auch die Menschen zu bedenken, die es etwas schwerer als viele andere haben. Besonders Kinder haben es verdient, mit einer kleinen Aufmerksamkeit ein freudiges Funkeln in ihren Augen erweckt zu bekommen.



Um Müttern und Vätern bei der Erfüllung der Wünsche ihrer Kinder zu helfen, haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Jobcenters, der Arbeitsagentur und der Familienkasse Geschenke für eine vorweihnachtliche Aktion gespendet. Diese liegen ab dem Nikolaustag im Haus der Jugend, Heinrich-Lorenz-Straße 20, unter dem Weihnachtsbaum in der ersten Etage bereit, um von den Kindern unserer Besucher in Empfang genommen zu werden. Solange es der Geschenkevorrat hergibt, dürfen sich die kleinen Gäste, die ihre Eltern bei einem Anliegen zum Jobcenter, zur Familienkasse oder zur Arbeitsagentur begleiten, ein Päckchen aussuchen und mitnehmen. Die einzelnen Gaben sind dabei mit dem Alter und Geschlecht der Adressaten versehen.



„Die Spendenbereitschaft der Beschäftigten von Jobcenter, Arbeitsagentur und Familienkasse war riesig. Das zeigt, dass die Kolleginnen und Kollegen ein großes Herz haben und unbürokratisch helfen möchten, ganz ohne Formular und einfach nur zur Freude der Kinder“, sagt Jacqueline Rauschenbach, die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt vom Jobcenter Chemnitz.



Weitere Information zum Haus der Jugend Chemnitz sind im Internet zu finden.



www.hausderjugend-chemnitz.de

