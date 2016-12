Keine Weihnachtsferien bei Arbeitsagentur und Jobcenter

Die Agentur für Arbeit sowie das Jobcenter in Chemnitz haben über Weihnachten und Silvester keine zusätzlichen Schließtage. Das Dienstleistungsangebot beider Einrichtungen kann daher wochentags, bis auf den zweiten Weihnachtsfeiertag am 26. Dezember, in gewohnter Art und Weise wahrgenommen werden.



„Da es über Weihnachten und den Jahreswechsel zu vermehrten Vorsprachen kommen kann, sollte auch unbedingt das Online-Angebot der Bundesagentur für Arbeit mit ge-nutzt werden. So kann ganz bequem von zu Hause aus die eine oder andere Angele-genheit erledigt werden. Das spart Zeit, Geld und Papier", sagt Angelika Hugel, Vor-sitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Chemnitz.



Auf www.arbeitsagentur.de steht unter „Meine eServices" ein umfangreiches Online- Angebot für Anliegen die Arbeitsagentur betreffend zur Verfügung:



Online-Arbeitsuchendmeldung



Hier kann man sich online arbeitsuchend melden, wenn die Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten ist.



Hinweis: Sollte es dann doch nicht gleich mit einer Beschäftigungsaufnahme klappen, so muss die Arbeitslosmeldung in jedem Fall persönlich und spätestens am 1. Tag der Arbeitslosigkeit erfolgen.



Anträge online Stellen



Beispielsweise ist auf diesem Weg eine papierlose Beantragung von Arbeitslosengeld oder Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) möglich.



Online-Mitteilungen



Noch nie war es unkomplizierter, Mitteilungen wie Arbeitsaufnahmen oder geplante Urlaube der Arbeitsagentur zu übermitteln.



Kindergeld online, Bewerbungsmappe oder Berufsberatung sind nur ein Teil von weiteren digitalen Angeboten der Bundesagentur für Arbeit. Ein Besuch auf der Home-page lohnt sich also.



Anliegen können jedoch auch weiterhin uneingeschränkt telefonisch über das jeweilige Service Center geklärt werden.



Arbeitsagentur: 0800 4 5555 00



Jobcenter: 0371 567 3480





