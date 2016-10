Berufsrückkehrer können sich unverbindlich per Telefon informieren

Berufliche Wiedereinsteiger, beispielsweise nach Erziehungs- oder Pflegezeiten, können sich vorab telefonisch wichtige Informationen dazu einholen. Die Beauftrage für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Chemnitz bietet im Rahmen einer Telefonaktion am 3. November, von 9 – 12 Uhr, eine gute Gelegenheit dazu. Erreichbar ist sie unter 0371 567 3389. Eine Kontaktaufnahme ist auch außerhalb der Telefonaktion per E-Mail über Chemnitz.BCA@arbeitsagentur.de möglich.



„Mit der Telefonaktion erhalten Interessierte die Möglichkeit, sich unverbindlich mit ihrem beruflichen Wiedereinstieg zu beschäftigen. Gesprächsthemen können beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie, aktuelle Arbeitsmarktanforderungen, berufliche Alternativen, Förder- und Qualifizierungsmöglichkeiten sowie die individuelle Arbeitsvermittlung sein", sagt Ute Meischatz-Degen, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Chemnitz.



Weitere Informationen sind im Internet unter www.dasbringtmichweiter.de oder www.perspektive-wiedereinstieg.de zu finden.

