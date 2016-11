Arbeitgeber können bei der Einstellung von Menschen mit Handicap profitieren

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung erfährt dieses Jahr am 3. Dezember seine Würdigung. An diesem Tag stehen die Menschen mit Handicap im Fokus und es wird aufgerufen, sich ihren Belangen und ihren Problemen zu widmen. Das ist eine gute Gelegenheit, um auf die Unterstützungsmöglichkeiten für Arbeitgeber durch die Arbeitsagentur beziehungsweise dem Jobcenter hinzuweisen.



„Gerade in Zeiten, in denen das Arbeitskräfteangebot rar ist, sollten Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen umso mehr bei Stellenbesetzungen eine Chance erhalten, denn die meisten sind sehr motiviert, wenn sie das Vertrauen des Arbeitgebers erhalten. Unser gemeinsamer Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter berät dazu gern interessierte Firmen und informiert zu möglichen Förderleistungen“, sagt Angelika Hugel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Chemnitz.



Förderleistungen:



Beispielsweise können Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für den Arbeitgeber erbracht werden, wenn er einen behinderten Jugendlichen für eine Berufsausbildung im Unternehmen einstellt.



Für die Arbeitsaufnahme von Behinderten können finanzielle Fördermöglichkeiten wie die Probebeschäftigung oder der Eingliederungszuschuss in Frage kommen.



Ausbildungs- und Arbeitsplätze können mit technischen Arbeitshilfen ausgestattet werden, um eine dauerhafte Teilhabe am Arbeitsleben zu erreichen.



In jedem Fall muss im Vorfeld eine entsprechende Antragstellung erfolgen. Für Fragen steht den Arbeitgebern der Spezialist im Arbeitgeberservice, Herr Jens Müller, gern zur Verfügung.



Kontakt per E-Mail: Chemnitz.151@arbeitsagentur.de



Weiterführende Informationen im Internet: https://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/Unternehmen/FinanzielleHilfen/Rehabilitation/index.htm



Ausgleichsabgabe:



Unternehmen, die der Beschäftigungspflicht von Schwerbehinderten unterliegen, können außerdem bei Einstellung von Schwerbehinderten oder ihnen gleichgestellten Menschen ihre Ausgleichsabgabe verringern. Das gilt für Ausbildungs- und auch Arbeitsverhältnisse. In der Regel unterliegen Firmen mit mindestens 20 Mitarbeitern dieser Beschäftigungspflicht. Wird diese nicht erfüllt, wird die sogenannte Ausgleichsabgabe fällig. Diese Mittel werden dann wiederum zweckgebunden zur Förderung von Schwerbehinderten eingesetzt.









