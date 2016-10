Kompetenz im Griff

Architekten entwerfen neue Bauwerke und ihre Einrichtung längst am Computerbildschirm. Doch sobald es um die Realisierung vor Ort geht, sind handfeste Planungswerkzeuge gefragt – sowohl bei den Bauleitern als auch den Handwerkern, ohne die jedes Bauvorhaben nur ein Luftschloss bliebe.



Die Vorzüge haptischer Planungsinstrumente – ob Kalender oder Notizbücher – sind längst auch wissenschaftlich belegt, beispielsweise mit Studien, die die Resultate von handschriftlichen vs. getippten Notizen vergleichen.



Eines der Kernergebnisse: Wer mit der Hand schreibt, entwickelt tieferes Verständnis. Denn die Notizen werden in eigenen Worten formuliert statt wortwörtlich eingetippt. Ein Klick aufs Stichwort „Handschrift vs. Tippen“ im Web und zahlreiche Studien zum Thema werden gelistet.



Weitere Schlüsselerkenntnisse: Handschrift fördert die Konzentration und Kreativität. Mit Blick auf haptische Qualitäten wäre u.a. zu ergänzen: Reale Objekte machen selbst abstrakte Sphären wie die Zeit und die Ideenwelt fassbar, vermitteln uns Vertrauen und Sicherheit.



Aspekte, die durch praktische Erfahrungen mit digitalen Planungstools noch unterstrichen werden. Kalender oder Notizbücher sind always on, kennen weder technische Probleme noch Trojaner, die Sicherheitslücken ausnutzen.



Auch abhängig vom Einsatzzweck überholen sie digitale Orgamedien aus dem Stand in punkto Schnelligkeit und Flexibilität. Beispielsweise wenn es um die Koordination diverser Termine geht oder Text mit Skizzen ergänzt werden muss.



Vor diesem Hintergrund wird nachvollziehbar, warum Notizbücher wieder boomen. Haptische Kalender bleiben auf hohem Niveau zumindest als Komplementärmedium gefragt und in manchen Bereichen schlicht unverzichtbar.



Allrounder für den Arbeitsalltag



Zu den Spezialitäten von Schiffmann Kalender zählen Taschenkalender und Notizbücher für Handwerk und Industrie. Die Basis des renommierten Unternehmens wurde bereits in den 30er Jahren mit Werbe- und Druckerzeugnissen gelegt, entsprechend hoch ist auch die Expertise für individuelle Veredelung.



Komplett auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten, empfehlen sich die handfesten Orga-Instrumente wahlweise in linierter oder karierter Ausführung, geschützt durch farblich variable PVC-Einbände, die sehr leicht von Staub und Schmutzspuren befreit werden können.



Die Taschenkalender sind natürlich mit einem Kalendarium bestückt, das Raum für diverse Aufzeichnungen lässt.



Abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe, spielen sie ihren Empfängern zudem kompaktes Know-how in die Hände. Denn alle Planungswerkzeuge können ab einer Bestellmenge von 100 Stück mit Fachanhängen ausgestattet werden – jährlich aktualisiert und damit immer auf dem neusten Stand.



Die vielseitigen Fachanhänge enthalten Normen, Formeln sowie allgemeine technische oder branchenspezifische Informationen. Dazu gehören u.a. Tabellen für die Bautechnik, Holz-Berechnungstabellen, Tabellen für Bedachungstechnik, Gewichts- und Berechnungstabellen für Stahl und Metall, Fachinformation z.B. für Elektrotechnik und -installation, Heizungstechnik, sanitäre Installation ...



Im Einsatz als Werbeartikel bieten sie umfangreiche Möglichkeiten der werblichen Veredelung, ob die Nutzung von CD-Farben, Logoplatzierungen, Integration von Werbebotschaften und -bildern – der Absender wird nicht nur zum Eyecatcher, sondern überzeugt mit einem wertvollen Werkzeug, das Qualitäten greifbar macht.



Seit dem Frühjahr dieses Jahres können Einbanddecken auch bei kleinen Auflagen im Offsetdruck bedruckt werden, preisgünstig und ohne lange Lieferzeiten.



Ihr verbindendes Merkmal: Sie erfreuen sich hoher Beliebtheit und sind damit auch als Werbeartikel prädestiniert, vor allem für Profihandwerker, aber auch für Heimwerker, die an ihrem Kompetenzzuwachs arbeiten.



Sie wissen ja, es weihnachtet wieder – ein idealer Zeitpunkt, mit den neusten Versionen für Profi-Know-how und einem unverzichtbaren Orga-Instrument Empathie und Wertschätzung zu vermitteln.



