Fokuszielgruppe Senioren: aetka unterstützt bei Vermarktung

Neben Familien und Gewerbetreibenden bilden Senioren eine der Kernzielgruppen des in der Kooperation aetka vereinten TK-Fachhandels. Die Gründe liegen zum einen im Informations- und Einkaufsverhalten der Zielgruppe, das sich zwar auch auf das Internet ausweitet, aber nach wie vor stark auf den lokalen Einzelhandel fokussiert. Zum anderen an der vergleichsweise hohen Beratungsbedürftigkeit und- Beratungsaffinität der älteren Generation.



aetka unterstützt seine Mitglieder bei der Bedienung dieser zahlenmäßig starken und kaufkräftigen Zielgruppe und hat in diesem Zuge das Seniorenmagazin „MOBIL. SICHER. SMART“ neu aufgelegt.



Das Technikmagazin ist bewusst generationsübergreifend aufgebaut, um neben den Senioren auch Familien anzusprechen, die als Berater oder Versorger eine wichtige Rolle bei der Kaufentscheidung spielen.



Entlang der Themen Mobilität und Sicherheit im Alltag bietet das Endkundenmagazin auf 24 Seiten zielgruppenspezifische Produkte und Angebote verschiedener Hersteller und Netzbetreiber sowie Serviceratgeber rund um Telefonie, smarte Heimvernetzung und Gesundheit.



aetka-Fachhändler, die das Marketingpaket der Netzbetreiber-OMNIBOXX gebucht haben, erhalten ihre Exemplare von „MOBIL. SICHER. SMART“ automatisch zugesandt. Das e-Book des Magazins vermarktet aetka mit zentralem Invest auf den gefragten Onlineprospekt-Portalen kaufDa und marktjagd, die den Endverbraucher bei Klick auf den aetka-Fachhändler in seiner Nähe verweisen. Zudem können aetka-Partner das Heft über marketing@aetka.de ab sofort in der gewünschten Auflagenhöhe ordern.

