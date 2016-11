Erste Zinszahlung von Activoris startet planmäßig am 1. Dezember

Immer mehr europäische Unternehmen nutzen Crowdinvesting, um Kapital für wichtige Entwicklungsschritte einzuwerben. Vom Markteintritt über die CE-Zulassung bis zur Marketing-Unterstützung reicht die Bandbreite. Was aber passiert nach der Kampagne? Wie geht es für Firmen und Investoren danach weiter? Wie eine positive Entwicklung aussehen kann, zeigt das Beispiel von Activoris. Der Medtech-Dienstleister aus dem nordhessischen Gemünden hatte Anfang 2016 über aescuvest rund 100.000 Euro eingeworben. Am 1. Dezember 2016 startet nun wie geplant die erste Zinszahlung an die Investoren.



„Wir wollten mit der Crowdinvesting-Kampagne Investoren und potentielle Kunden auf uns aufmerksam machen. Das hat bestens funktioniert“, erklärt Axel Fischer, Geschäftsführer von Activoris. Es hätten sich in der Folge viele neue Kontakte und Aufträge ergeben. So erhielt das Unternehmen beispielsweise vor kurzem eine wichtige Zusage: Für ein internationales Pharma-Unternehmen übernimmt Activoris eine Auftragsproduktion mit einem Volumen im sechsstelligen Bereich. Vom Erfolg des Dienstleistungsunternehmens profitieren auch die Investoren. Am 1. Dezember 2016 startet wie geplant die erste Zinszahlung. Wer in Activoris investiert hat, erhält dann die erste Rate in Höhe von 8 Prozent Zinsen auf sein eingezahltes Kapital.



Die Reihe innovativer Projekte aus dem Medtech-Bereich konnte die Plattform in der Zwischenzeit fortsetzen: Aktuell wirbt das zukunftsweisende Zahnimplantat „Impulse Vario“ von IBC auf aescuvest.de um Investoren. Interessierte können sich ab 250 Euro unter www.aescuvest.de/impulse-vario an der Funding-Kampagne beteiligen.

aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den äußerst innovativen und nachhaltig wachsenden Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. aescuvest eröffnet privaten wie institutionellen Anlegern die Möglichkeit, unternehmerische Investitionen in diesem chancenreichen Wirtschaftszweig zu tätigen. Unternehmen präsentieren auf der Plattform ihre smarten Ideen, patenten Produkte oder digitalen Konzepte, um sie mit Hilfe der Crowd zu finanzieren. Dabei erreichen sie ein Netzwerk von über 9.000 registrierten Nutzern sowie mehr als 220.000 Branchenexperten und platzieren ihre Idee direkt in der Zielgruppe. aescuvest bietet Start-up- und Wachstumsunternehmen aus den Sektoren Medizintechnik, Biotechnologie, Digitale Gesundheit, Gesundheitsimmobilie oder Dienstleistung Finanzierungs-, Marketing- und Vertriebsunterstützung aus einer Hand und dient so als Sprungbrett in einen der dynamischsten deutschen Wirtschaftszweige. www.aescuvest.de



