Aerolíneas Argentinas führt neuen Airbus A330-200 ein, um die Strecken nach Europa optimal zu bedienen Das achte Flugzeug dieses Typs gliedert sich direkt aus dem Airbus-Werk in Toulouse, Frankreich in die Flotte ein / Die damit einhergehende Finanzierung umfasst weitere Maschinen, die in den nächsten zwei Jahren in die Flotte aufgenommen werden

Aerolíneas Argentinas nahm Anfang November einen neuen Airbus A330-200 in Empfang und damit die erste Auslieferung von insgesamt weiteren sieben Flugzeugen, die in einer Finanzierungsvereinbarung über 280 Millionen US-Dollar festgehalten sind. Diese Investition wurde auf festen Finanzierungssätzen von 6,23% und 6,34% über einen Zeitraum von acht Jahren abgeschlossen.



Die Vereinbarung, die Aerolíneas Argentinas mit der Firma PK Airfinance schloss, dem Finanzinstitut des Unternehmens General Electric Capital Aviation Services Limited (GECAS), umfasst neben diesem sowie einem weiteren Airbus A330-200, der bereits dieses Jahr ausgeliefert wurde, drei weitere Boeing 737-800, die in die Flotte bis 2018 integriert werden. Auch ist eine Änderung des bestehenden Finanzierungsplans manifestiert.



In diesem Zusammenhang weist Isela Constantini, Präsidentin und CEO von Aerolíneas Argentinas darauf hin: “Diese Investition ist aufgrund der exzellenten Bedingungen, die wir erreicht haben, historisch bedeutsam für Aerolíneas Argentinas. Dank dem Einsatz unseres hervorragendem Teams können wir heute die Ankunft dieses neuen Airbus A330-200 feiern und unserem Weg zu mehr Nachhaltigkeit treu bleiben. Mit dieser Flottenerweiterung sind wir nicht nur in der Lage ein höheres Volumen an Passagieren zu befördern, sondern unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten.”



“Diese Neuaufnahme belegt unsere Entscheidung, weiterhin in die Verbesserung des Flugerlebnisses unserer Passagiere zu investieren und unser Angebot ab Europa stetig mit dem Einsatz der neuesten Technologie zu stärken”, sagte Guillermo Rudaeff, Central Manager Aerolíneas Argentinas, Europa.



Das neu in die Flotte integrierte Flugzeug überzeugt mit einer noblen Zwei-Klassen-Konfiguration: Club Cóndor (24 Sitzplätze) und Economy Class (243 Sitzplätze). Alle Sitze sind ausgestattet mit dem neuesten Panasonic (eX3) Unterhaltungssystem, das individuelles Audio- und Video-on-Demand bietet.

Aerolineas Argentinas

Aerolíneas Argentinas, gegründet 1950, gilt als eine der wichtigsten Fluggesellschaften Südamerikas. Von den beiden Drehkreuzen Aeroparque Jorge Newbery (AEP)und dem internationalen Flughafen Ezeiza (EZE) in Buenos Aires fliegt Aerolíneas Argentinas zu 22 internationalen Zielen in Amerika und Europa. Gemeinsam mit Austral Líneas Aéreas bietet Aerolíneas Argentinas Flüge zu insgesamt 37 innerargentinischen Destinationen an, mehr als jede andere Fluggesellschaft. Aerolíneas bietet dynamische Verbindungen zwischen Argentinien und den verschiedensten Regionen durch den neu etablierten Hub Aeroparque Jorge Newbery. Die Aerolíneas Gruppe hat ehrgeizige Ziele in Bezug auf die Flottenerneuerung: die Aufnahme von weiteren Airbus A330, Airbus A340, Boeing 737-700/800 und Embraer 190 ist geplant. Aerolíneas Argentinas ist seit September 2012 Mitglied der globalen Luftfahrtallianz SkyTeam.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren