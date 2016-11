Advant veröffentlicht Ergebnisse zum Trikotärmel-Sponsoring

Bestimmung der Wertigkeit des Trikotärmel Sponsorships stellt Bundesligisten vor Herausforderungen

Zum Ende der laufenden Bundesligaspielzeit läuft die Trikotärmel-Zentralvermarktung der Deutschen Fußball Liga (DFL) mit dem bisherigen Partner Hermes über alle Bundesligisten hinweg ab. Mit Beginn der kommenden Saison dürfen die Vereine die Werbefläche auf dem Trikotärmel selbständig vermarkten, um so eventuelle Mehreinnahmen im Sponsoring generieren zu können. Aktuell hat jedoch noch kein Club einen Trikotärmel-Partner gefunden bzw. kommuniziert und die meisten stehen vor der Herausforderung die Wertigkeit und Wirkung dieses Sponsorships zu beziffern.



Die Advant Group, eine der führenden Agenturen für datengestützte Erlebniskommunikation und Sponsoring, ist dieser Frage konkret nachgegangen. Im Rahmen des Advant Sport-Bus, einer zweiwöchentlich stattfindenden Omnibus-Befragung unter Sportfans, hat Advant unter 1.000 Sportinteressierten die Wirkung des Trikotärmel-Partners analysiert.



Die Ergebnisse zeigen: Ungestützt erreicht Hermes eine Bekanntheit von 9,5% unter den Sportinteressierten, unter den knapp 800 Fußballinteressierten des Panels erzielt Hermes sogar eine Bekanntheit von 11,6%. Gestützt können sich beide Befragungsgruppen deutlich besser an den Ärmel- Sponsor erinnern. So liegt die Bekanntheit unter Sportinteressierten bei 31,5% und unter den Fußballinteressierten bei 36,3%. „Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Bekanntheitswerte zukünftig national betrachtet, niedriger ausfallen werden – schließlich wird jeder Club seinen individuellen Partner auf dem Ärmel haben“, erklärt Hendrik Fischer, Chief Consulting Officer bei der Advant Group. Dennoch gilt es hervorzuheben, dass sich ein Trikotärmel-Sponsorship positiv auf die Marke auswirken wird. So hat sich das Bild von Hermes für 34,4% der Fußballinteressierten deutlich verbessert. „Entscheidend für die Bekanntheit der Trikotärmel-Partnerschaft ist jedoch nicht alleine die Sichtbarkeit. Menge hat per se nur bedingt mit was mit Erfolg zu tun. Auch wenn die Werbefläche am Ärmel im TV-relevanten Bereich ist, wird der Impact der Partnerschaft durch die Aktivierung entschieden“, so das Fazit von Hendrik Fischer.



Für die Vermarktung dieses Rechtes ist auch die Wirkung auf die Kaufbereitschaft von Produkten und Dienstleistungen der Sponsoren wichtig. Hier gibt es ein klares Verkaufsargument – 37% der Fußballinteressierten und 30% der Sportinteressierten bevorzugen Produkte und Leistungen der Sponsoren ihrer Lieblingsvereine.



Über den Advant Sport-Bus



Der „Advant Sport-Bus“ ist eine Omnibus Befragung (Mehrthemenbefragung) unter Sportinteressierten. Alle zwei Wochen haben Interessenten damit die Möglichkeit, schnell und kostengünstig Informationen u.a. über Einstellungen, Werte, Wirkungen von Sponsoring-Engagements und Mediennutzungsverhalten von Sport-Fans zu erhalten. Durch die zweiwöchentlichen Erhebungswellen können auch konkrete Zeitreihenanalysen systematisch durchgeführt werden. Zudem ermöglichen die Daten aufgrund der hohen Qualität auch eine sehr gute Kombinationsmöglichkeit mit größeren Exklusivstudien.

ADVANT PLANNING GmbH i.G

Die Advant Group ist eine der führenden Agenturgruppen für datengestützte Erlebniskommunikation & Sponsoring. Seit der Gründung analysiert, konzipiert und steuert Advant Kommunikation für Marken in emotionalen Kontexten und schließen damit die Brücke zwischen Research-Instituten und umsetzenden Agenturen. Die Kombination aus datengestützter Beratung und operativer Umsetzung ist stärkster Differenzierungsfaktor zu anderen Marktteilnehmer. Die Agenturgruppe verfügt über Standorte in Frankfurt, Berlin und München.





