Der FC Bayern München wird an diesem Samstag im Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim einmalig in einer ganz besonderen Spielkleidung auflaufen: Ausrüster adidas hat heute in München das adidas x Parley FC Bayern München Trikot präsentiert, welches zu 100 Prozent aus Ocean PlasticTM besteht – Garne und Fasern, die aus recycelten und aufbereiteten Plastikabfällen gefertigt wurden, die an den Küsten der Malediven eingesammelt wurden.



Das Trikot fällt auf durch sein „cleanes" Design, das die Parley-Botschaft zur Bewahrung der Weltmeere widerspiegelt: Im Kragen ist der Schriftzug „For the oceans" angebracht, das Club-Logo sowie die für adidas typischen 3 Streifen wurden in einem besonders umweltfreundlichen Verfahren ganz in Rot in das Jersey eingearbeitet. Auch FC Bayern-Hauptpartner Telekom unterstützt die Trikot-Aktion und verzichtet auf die übliche Sichtbarkeit der Logos zugunsten einer tonalen Variante.



FC Bayern-Mittelfeldspieler Xabi Alonso sagte: „Ich bin an den Stränden Spaniens aufgewachsen. Daher bin ich besonders froh darüber, ein Trikot tragen zu dürfen, das zu 100 Prozent aus recyceltem Ozeanmüll hergestellt wurde. Das ist eine tolle Gelegenheit darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, die Weltmeere zu schützen."



Auch UEFA Champions League-Sieger Real Madrid wird in einem der kommenden Heimspiele in der spanischen Liga einmalig in einem adidas x Parley for the Oceans Trikot spielen. Parley for the Oceans ist eine Organisation aus Kreativen, Denkern und Führungskräften. Ihr Ziel ist es, das Bewusstsein über den Zustand unserer Ozeane zu schärfen, und gemeinsam Projekte zum Schutz und Erhalt der Weltmeere auf den Weg zu bringen. adidas, Mitbegründer von Parley for the Oceans, unterstützt die Organisation bei ihrer Aufklärungs- und Kommunikationsarbeit sowie bei ihrem „Ocean Plastic Programm", um die Verschmutzung der Meere mit Plastik zu beenden. Zudem entwickelt adidas gemeinsam mit Parley Verfahren, um aus Plastikmüll hochwertige Garne und Fasern zu erzeugen.



Mehr Informationen zu den adidas x Parley Trikots gibt es unter adidas.com/us/parley, wo es ab Freitag, 4. November, auch erhältlich ist.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren