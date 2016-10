Gut gerüstet in der dunklen Jahreszeit: Der ADAC Diagnose-Truck kommt ab Samstag nach Celle Auftakt: Verkehrssicherheitstag bei Möbel Wallach am 29. Oktober

Regen, schlechte Sicht und rutschige Straßen – der ADAC rät Autofahrern, sich gut auf die schwierigen Witterungsverhältnisse im Herbst einzustellen. Dazu gehört nicht nur eine entsprechend vorsichtige Fahrweise, sondern nach Ansicht der Verkehrsexperten auch ein Technik-Check für das Auto.



Eine ideale und schnelle Möglichkeit für einen „Gesundheits-Check“ bietet die ADAC AutoDiagnose Digital. Der Truck mit modernster Prüftechnik steht am Samstag, 29. Oktober, und von Montag, 31. Oktober bis Donnerstag, 3. November, auf dem Parkplatz vor dem Möbelhaus Wallach, Heineckes Feld 3, in Celle.



Samstag, Montag bis Mittwoch von 10 bis 16 Uhr und Donnerstag 10 bis 12 Uhr können Kunden kostenlos Bremsen, Stoßdämpfer und die Beleuchtungsanlage überprüfen lassen. Die Experten des ADAC untersuchen den Wagen innerhalb von etwa zehn Minuten mit modernster digitaler Technik.



Großer Familientag bei Möbel Wallach am Samstag, 29. Oktober von 11 – 16 Uhr:



Beim Verkehrssicherheitstag am Samstag, zwischen 11 und 16 Uhr dreht sich alles rund um die Mobilität. Mit dem Überschlagsimulator können Besucher erleben, welche enormen Kräfte bei einem Unfall wirken können. Im Rauschbrillenparcours wird simuliert, wie Alkohol auf die Wahrnehmung am Steuer wirken kann. Auch die Jüngsten können im Roller- und Fahrradparcours Ihre Mobilität er“fahren“. Und Jugendliche können Ihre Fähigkeiten in einem speziellen Motorradsimulator oder beim Kartfahren testen. Eltern können sich über die richtigen Kindersitze beraten lassen und für die Jüngsten steht eine Hüpfburg bereit. Zudem ist das ADAC Mobil vor Ort. Hier bieten die ADAC Experten den Komplett-Service rund um Urlaub und Mobilität, wichtige Infos zur ADAC Mitgliedschaft, Rechtsschutz-, Auto- und Reiseversicherungen sowie Mautkarten. Auch die TourSet-Bestellung für den nächsten Urlaub kann dort aufgegeben werden.



Infos und weitere Termine beim ADAC unter Tel. 05102 901313 sowie unter www.meineautowelt.com und www.unser-adacmobil.de.

