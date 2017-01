Das Geschenk zum Valentinstag

Wer statt Candlelight-Dinner und Romantik zum diesjährigen Valentinstag lieber ein bisschen mehr Action haben möchte, ist im ADAC Fahrsicherheits-Zentrum Hannover/Laatzen genau richtig: Das Valentins-Special bietet ein ADAC Pkw-Intensiv-Training für Zwei zum Preis für eine Person. Verliebte können so gemeinsam Grenzen „erfahren“ und lernen, ihr Auto auch in Gefahrensituationen sicher zu beherrschen.



Neben dem Lerneffekt steht bei den Spezialtrainings vom 13. bis 19. Februar 2017 der Spaß im Fokus, z. B. beim Ausweichen vor Wasserhindernissen. Beim Kurvenfahren in der Kreisbahn spüren die Teilnehmer die Wirkung der Fliehkräfte, der Slalomparcours schult die optimale Lenktechnik und Blickführung. Auf glatter Fahrbahn und in Kurven kann gefahrlos richtiges Bremsen geübt werden. Dabei stehen die erfahrenen ADAC Trainer den Verliebten mit vielen Tipps und Tricks zur Seite und machen den Tag zu einem besonderen Erlebnis.



Geübt wird in kleinen Gruppen mit max. 12 Teilnehmern. Gerne dürfen die Paare mit zwei Pkw zum Training kommen oder sie wechseln sich als Fahrer in einem Auto ab. Teilnehmern ohne eigenes Auto kann nach vorheriger Absprache ein Fahrzeug kostengünstig zur Verfügung gestellt werden.



Das achtstündige Valentins-Special kostet in der Woche (Mo.-Do.) 177 Euro und am Wochenende (Fr.-So.) 197 Euro. Die Preise gelten pro Paar, für das zweite Mittagessen fallen zusätzlich 12 Euro an.



Alle Termine unter www.fsz-hannover.de. Weitere Informationen und Buchungen ausschließlich telefonisch unter 05102 9306-0.

