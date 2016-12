ADAC-Verkehrsprognose für Sachsen-Anhalt: Straßenbauer bescheren ruhige Autobahnen zum Ferienstart

Zumindest auf den Fernstraßen steht den Autofahrern in Sachsen-Anhalt ein relativ ruhiges Weihnachtsfest bevor, so der ADAC Niedersachsen/Sachsen-Anhalt. Nur eine Baustelle auf der A 9 bremst den Ferienstart etwas aus, pünktlich zum Fest sind die Autobahnen dann jedoch baustellenfrei:



A9

Berlin Richtung Halle/Leipzig

zwischen Rastplatz Kliekener Aue und Anschlussstelle Dessau-Ost

Länge: 4.1 km (Fahrstreifen gesperrt)

bis 23.12.2016, 18:00 Uhr



Da Sachsen-Anhalt als einziges Bundesland in Nord- und Mitteldeutschland bereits am kommenden Wochenende Schulferien bekommt, sollte die Anreise zum Urlaubsziel weitgehend ruhig verlaufen.



Voller kann es dann noch einmal am Freitag vorm Fest auf den Straßen werden, wenn der Besuchsverkehr auf Hochtouren läuft. Und auch der 2. Januar wird als Rückreisetag für einige Behinderungen sorgen.



Nicht so viel Stress also auf den Fernstraßen, umso mehr dafür in den Innenstädten. Wer in der letzten Woche vorm Heiligabend noch auf Geschenkejagd ist oder den Weihnachtsmarkt besucht, braucht Geduld bei der Parkplatzsuche. Entspannter ist es laut ADAC, das Auto am Stadtrand abzustellen und öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren