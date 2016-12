Unterwegs bei Schnee und Eis in den Winterurlaub

Wer im Winter mit dem Auto über weite Strecken unterwegs ist, sollte sich entsprechend vorbereiten: zwischen November und März kann es nicht nur im Hochgebirge zu heftigen Schneeschauern und Glättebildung auf den Straßen kommen. Besonders schnell kann es zum Beispiel in Waldschneisen oder auf Brücken glatt werden. Brücken werden nämlich von zwei Seiten, von oben und unten gekühlt, so dass sich schon aus geringen Mengen Feuchtigkeit, etwa aus der Luft bei niedrigen Temperaturen Glatteis bilden kann. Waldschneisen sind deswegen tückisch, weil die Sonne tagsüber Reif oder Glätte abtaut. „Wenn die Sonne untergegangen ist, dann bildet sich allein schon aufgrund der niedrigen Bodentemperaturen schnell wieder blitzblankes Eis“, weiß Ralf Müller-Wiesenfarth, Cheftrainer der südbayerischen ADAC - Fahrsicherheitszentren. Winterreifen sind also in jedem Fall Pflicht beim Fahren auf winterlichen Straßen.



Für den Notfall, wenn man etwa auf der Autobahn im Stau hängen bleibt, gehören bei weiten Fahrten im Winter neben einem warmen Anorak oder Mantel unbedingt eine warme Decke, Handschuhe und eine Mütze ins Auto. Auch eine Thermoskanne mit heißem Tee und ein paar Kekse sollten im Fahrzeug dabei sein. „Ganz wichtig: im Winter nie mit leerem Tank auf große Tour gehen,“ betont der erfahrene Sicherheitsexperte, denn: wer im Winter im Stau hängen bleibt, kann so wenigstens sein Auto beheizen. „Man sollte, wenn man im Winter in einen Stau gerät auch nie unmittelbar auf den Vordermann auffahren, sondern zwei, drei Meter und etwas schräg versetzt hinter dem vorderen Fahrzeug halten. Sonst kann man unter Umständen die Abgase des vorderen Fahrzeugs in das Fahrzeuginnere saugen.“



Übrigens: die Rettungsgasse muss unbedingt frei gehalten werden, nicht nur für Feuerwehr und Polizei, sondern auch für den Winterdienst. Die Räum- und Streufahrzeuge brauchen nämlich ausreichend Platz, um die Fahrbahnen von Schnee und Eis befreien zu können.



Weitere praktische Tipps zum Fahren im Winter erfahren Sie am besten selbst bei einem ADAC Fahrsicherheitstraining. Mehr Informationen gibt es unter www.sicherheitstraining.net oder gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800 89 800 88.

