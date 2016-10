Komfort erleben, Design spüren - ADA auf der Wiener "Design - Living and Lifestyle" 2016

Vom 11. bis 13. November 2016 wird Wien wieder zum Mekka für Design-Begeisterte. Bereits zum vierten Mal treffen sich auf Österreichs exklusivster Lifestyle-Messe im Museum für angewandte Kunst und Gegenwartskunst (MAK) internationale Top-Marken in lässiger Loft-Atmosphäre und präsentieren ihre inspirierenden (Einrichtungs-)Ideen. Mit dabei sind auch die ADA Möbelwerke. Das steirische Unternehmen geht mit seiner Top-Marke ADA AUSTRIA premium an den Start und zeigt in der oberen Ausstellungshalle, am Stand 53, ausgewählte Sortimentshighlights seiner nachhaltigen Terra-Linie sowie der exklusiven Rosenthal-Kollektion. Mit seinen Produkten vereint der Polstermöbelspezialist Stil- und Trendbewusstsein, Komfort und Ästhetik zu einzigartigen Liebhaberstücken.



Möbel, die mit allen Sinnen erlebbar sind. Wohnwelten, die Lebensfreude, Harmonie und Wärme versprühen. Einrichtungsideen, bei denen Nachhaltigkeit und Gestaltung Hand in Hand gehen - das ist der Designanspruch der aktuellen Polstermöbel- und Bettenkollektion Terra. Hochwertig und perfekt verarbeitet, zelebriert die exklusive Linie durch den verstärkten Einsatz von Sichtholzelementen natürliches Wohnen und grenzenlosen Komfort in seiner schönsten Form.



Als Highlight der Serie präsentiert ADA auf der Messe die aktuellen Polster-Asse "Trentino" und "Stockholm". Die Modelle überzeugen mit dezentem Mid-Century Charme, formschöner Leichtigkeit und feinen Holz-Details. Perfekt für die Gestaltung offener Küchen und fließender Übergänge zwischen einzelnen Wohn- und Essbereiche präsentiert sich die aktuelle Dining-Gruppe "Clint". Auch hier werden auf zeitlos moderne Art und Weise natürliche Materialien, wie Holz und Leder, elegant miteinander kombiniert und wohngesunde Akzente gesetzt.



Ebenfalls auf der Messe gezeigt, werden die exklusiven Modelle aus der Kooperation mit dem Porzellanhersteller Rosenthal. Die Möbelkollektion umfasst erlesene Sofas, Sessel, Esstische und Stühle mit klarer Formensprache, hohem Komfort und einer Ästhetik, die von feinsten Materialien und einzigartigen Farbkompositionen geprägt ist. Die außergewöhnlichen Stücke leben dabei von der hohen ADA-Fertigungsqualität "made in Austria".



Ausgestellt werden unter anderem die Sitzgarnituren "Stage" mit umrahmenden Ablagetisch und "Up&Down". Raffiniert werden hier unterschiedliche Materialien miteinander in Kontrast gesetzt, wie matte und glänzende Lederoberflächen oder edle Hölzer und weiche Polster. Ebenfalls ein Blickfang ist die kombinierte Ess- und Wohngruppe bestehend aus dem mit dem Iconic Award: Interior Innovation 2016 ausgezeichneten Tisch "Mellow" und den passenden Stühlen "Shell" und "Fin" sowie der filigranen, gepolsterten Bank "Riff". Mit dem Lounge-Sessel "Scoop" und Sessel "Nephele" in elegantem Leder wird die Produktauswahl in Wien stilsicher abgerundet.

