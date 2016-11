Abama Frühjahr-/Sommerkollektion 2017 steht in den Startlöchern

Für die kommende Frühjahr-/Sommersaison 2017 hat das abama-Design-Team wieder hunderte neue Trendartikel für die Schaufenster- und Verkaufsinnenraum-Dekorationen bereitgestellt. In unserem neuen Katalog präsentieren wir die große Vielfalt, die das Visual Merchandising zu bieten hat.



Im Frühjahrs-Decor-Trend dominieren frühlingshafte Pastelltöne. Die Leichtigkeit und Lebendigkeit erstrahlt dabei in Kombination mit verschiedenen Blumensorten. Tulpen sind die typischen Botschafter des Frühlings, wie auch Schmetterlinge und Marienkäfer.



In der Sommersaison treten vermehrt intensive und strahlende Farben hervor – fluoreszierendes Gelb und Grün sowie Atomic Tangerine. Diverse bunte Sommer-Dekorationsartikel, wie Sonnenbrillen und Eis am Stiel, schaffen fabelhafte visuelle Standouts. Dazu werden einfache ikonenhafte Fensterdisplays und Deko-Requisiten effektvoll eingesetzt. Verspielt und humorvoll werden je nach Szenerie Displays mit Hundemotiven oder Fruchtscheiben sowie Autos und Mopeds gewählt.



Effektvolles Shopper-Marketing und Visual Merchandising mit ausdrucksstarken 3D-Hintergründen liegen im Trend. Backdrops mit freibeweglichen Elementen, die in mehreren Lagen aufgehängt werden, schaffen ein simples, aber auch sehr ausdrucksstarkes Display mit beeindruckender Tiefe. Die Kreativität in Fenster-Displays erzählt Geschichten und vermittelt den Kunden eine klare und inspirierende Botschaft des Angebots.



Eindrucksvoll eingerichtete Schaufenster im Sommer sind ein echter Eye-Catcher. Exotische Wildtiere, wie Flamingos und Papageien werden neben einer kontrastreichen grünen Vegetation eingesetzt. Das Thema Reiselust kann zum Beispiel als eine beeindruckende chinesische Szenerie aufgebaut werden. Typische kulturelle Dekorationselemente dafür sind Lampions, chinesische Schriftzeichen sowie rosa und weiß blühende Kirschbäume. Aufwändige Blumenarrangements in einer ländlichen Country-Kulisse, bieten im Spätsommer stimmungsvolle visuelle Eindrücke. Die idyllische Landschaft wird mit vielen Sonnenblumen, Shabby-Chic-Möbeln und Hölzern in zarten Pastelltönen umgesetzt. Schimmernde Farbflächen in Kornblumenblau auf einer Leinwand wie Alabaster füllen den Geist mit Vorstellungen von weiten, ausgedehnten Landschaften.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren