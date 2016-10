Ist Monogamie noch zeitgemäß?

Über Liebe, Lust und Leidenschaft spricht man nicht? Münchens Hitradio schon! Schonungslos ehrlich und unzensiert ist „München packt aus“, die neue Kampagne von 95.5 Charivari. Zahlreiche Hörer entblößen ihr Intimleben und die ganze Stadt hört zu. Täglich werden immer um „10 vor“ private Geschichten enthüllt, die von peinlichen Dates bis zum schamlosen Ehebruch reichen.



„Monogamie ist kein Konzept, das dauerhaft funktionieren kann,“ erklärt eine Frau anonym on Air. Ein weiterer 95.5 Charivari-Hörer bekennt: „Ich nenne es die Krapfentheorie. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt eine Schachtel mit sechs verschiedenen Krapfen vor euch. Schoko, Vanille, Marmelade und viele mehr. Jeder schmeckt einzigartig lecker. Da will ich doch alle mal testen. Mit Frauen halte ich es genauso.“



Geschäftsführer Thomas Hagenauer zur Idee hinter der Kampagne von Münchens Hitradio: „Jeder kennt Beziehungsgeschichten, die krasser und unglaublicher nicht sein könnten. Jeden betrifft es und keiner spricht darüber. 95.5 Charivari will das ändern und lässt seine Hörer auch mit diesen Themen nicht allein.“ Nicht nur im Radio, sondern auch auf den Social-Media-Kanälen des Senders ist eine Diskussion über die moralischen Werte unserer Zeit entfacht worden. In der Singlehauptstadt der Nation ist das Liebesleben schließlich so modern und vielseitig wie die Einwohner selbst.



„Die unzähligen Erzählungen und Anekdoten unserer Hörer zu peinlichen Tinder-Eskapaden und unglaublichen Beziehungsgeschichten sind schier nicht zu verarbeiten. Wir danken allen, die ihre Erlebnisse mit uns und München teilen,“ berichtet Jan Herold. Immer um „10 vor“ heißt es also: einschalten. Dann sendet 95.5 Charivari wieder unfassbare, unglaublich und interessante Fakten und persönliche Hörergeschichten und „München packt aus“.



Alle gesammelten Storys von „München packt aus“ gibt es unter www.charivari.de nachzuhören.

