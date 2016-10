5vorFlug knackt die 500.000 Gästemarke

Der Kurzfristveranstalter inspirierte im Geschäftsjahr 15/16 über 500.000 Fernwehfans zu einer Last-Minute-Reise. Zudem toppte der Reiseexperte das Vorjahresergebnis: Sowohl die Gäste- als auch Umsatzzahlen konnte 5vorFlug steigern.



Abschluss mit Bestleistung: Mehr als 500.000 Erholungssuchende gingen im Touristikjahr 2015/16 mit 5vorFlug auf Reisen – so viele wie noch nie in der Geschichte des Kurzfristveranstalters. „Eine halbe Million Reisende von unseren Angeboten zu begeistern, ist ein fulminantes Ergebnis. Wir danken unseren Kunden für ihr Vertrauen und werden auch weiterhin alles daran setzen, den Bedürfnissen unserer Kunden zeitgemäß und innovativ nachzukommen“, erklärt Geschäftsführer Ralf Kathagen. Auch die generelle Geschäftsentwicklung gibt Grund zur Freude: Mit einem einstellig-prozentualen Gäste- und Umsatzplus verglichen zum Vorjahr schließt 5vorFlug das Touristikjahr 2015/16 am 31. Oktober ab.



Ländervielfalt, Hotelauswahl, kundenfreundliche Serviceleistungen sowie garantiert beste Reisepreise überzeugten die Kunden im Reisebüro und auf dem 5vorFlug-Onlineportal. Vor allem die Ferienregionen am Mittelmeer sowie im Orient führen die Rangliste der Top-Urlaubsländer an. Der Spätsommer ab August war besonders buchungsstark: „Die Eingänge in den letzten Wochen lagen täglich zwischen 40 und 50 Prozent über dem Vorjahresstichtag. Dabei stechen die Türkei und die Fernstreckenziele heraus, die überproportional gewachsen sind“, so Kathagen. Die Reiselust ist nach wie vor ungebrochen: „Für die Herbstferien verzeichnen wir sehr gute Tageseingänge. Sehr beliebt sind die Türkei, Spanien, Ägypten, die Vereinigten Arabischen Emirate sowie Destinationen in Asien, der Karibik und im Indischen Ozean.“



Als einziger Veranstalter mit einem Produktionszeitraum von maximal sechs Wochen vor Abreise garantiert 5vorFlug seinen Kunden Last-Minute-Reisen zum besten Preis. Dafür greift der Veranstalter auf tagesaktuell verfügbare Angebote von Airlines und Hotels zu und schnürt darauf preisleistungsstarke Pauschalangebote. Über 600 Millionen Urlaubsreisen täglich stehen Erholungssuchenden zur Verfügung. Ein besonderer Augenmerk liegt dabei auf den Bedürfnissen des Kunden: Sicherheit und Qualität der Reisen sind vom TÜV geprüft, das Online-Portal umfasst alle großen Veranstalter und sorgt mit einem direkten Preisvergleich für Transparenz der Angebote und besonders eilige Urlaubswünsche ermöglicht 5vorFlug mit Super-Last-Minute-Reisen bis einen Tag vor Abflug. Für zeitgemäßes Bezahlen hat der Kunde die Wahl zwischen Rechnung, Sofort Überweisung, Kreditkarte und PayPal. Weitere Informationen finden sich unter www.5vorFlug.de.

Über die 5vorFlug GmbH

5vorFlug gehört als eigenständiger Veranstalter zur FTI GROUP, dem viertgrößten Reiseunternehmen Deutschlands. Als Last Minute- und Kurzfristspezialist bietet 5vorFlug täglich über 600 Millionen Reiseangebote in 60 Zielgebiete an. Das Produktportfolio umfasst Mittelmeerziele wie die Türkei, Griechenland, Spanien und Italien, Fernreiseziele wie die Karibik, die USA und Asien sowie Cityreisen und Linienflüge.



