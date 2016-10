Zusammenrücken - FCK vs. VfL zum halben Preis!

Wenn am Montag, 24. Oktober 2016, der FCK den VfL Bochum 1848 zum Flutlichtspiel im Fritz-Walter-Stadion empfängt, braucht die Mannschaft der Roten Teufel die geballte Unterstützung von den Rängen, schließlich sollen die Punkte in der Pfalz bleiben. Und da zählt jede Stimme - daher gibt es jetzt nur für diese Begegnung in den unteren Bereichen der Südtribüne Sitzplatztickets zum halben Preis.



Damit die Roten Teufel vor der passenden Kulisse zum traditionsreichen Duell gegen den VfL Bochum auflaufen, braucht die Elf von Cheftrainer Tayfun Korkut jeden Fan im Stadion, denn: Nur zusammen sind wir Lautern!



Deshalb gibt es exklusiv zum Heimspiel gegen den VfL ab sofort ein besonderes Ticketangebot:

Alle Karten für die 1er- und 2er-Blöcke auf der Südtribüne (z.B. Block 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, usw.) gehen zum halben Preis über die Ladentheke – oder in den Online-Warenkorb. Sichert Euch jetzt Euer Ticket und unterstützt die Roten Teufel!



So könnt Ihr beispielsweise das Spiel in vorderster Reihe auf Höhe der Mittellinie für günstige 20,50 Euro statt der üblichen 41 Euro sehen und dabei lautstark unsere Jungs anfeuern. Auf der Südtribüne des Fritz-Walter-Stadions seid ihr ganz nah dran am Geschehen auf dem Rasen – lasst uns alle noch näher zusammenrücken und gemeinsam eine Einheit bilden.



Lasst uns zusammen den Betze zum Beben bringen und das Feuer wieder neu entfachen, für das wir so berüchtigt sind! Damit das Fritz-Walter-Stadion wieder zu einer Festung wird, braucht es die Unterstützung der treuen Fans. Die Tickets für die Südtribüne zum halben Preis könnt ihr unter www.fck-ticketshop.de, im FCK-Fanshop am Stadion und im offiziellen FCK-Fanshop im „K in Lautern“ erwerben. Jedes Ticket versteht sich zuzüglich einer Ticketgebühr von einem Euro pro Karte. Die Aktion geht nur solange der Vorrat reicht!

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren