Rote Teufel beim Harder13 Cup 2017

Budenzauber zum Jahresstart: Am Donnerstag, 5. Januar 2017, nimmt der 1. FC Kaiserslautern wieder am Harder13 Cup teil und trifft dabei auf vier Teams aus dem Südwesten der Republik. Ab 17.30 Uhr dürfen sich die Zuschauer in der Mannheimer SAP Arena wieder auf attraktiven Hallenfußball freuen.



Schon zum neunten Mal geht der FCK an den Start, wenn die zehnte Ausgabe des Harder13 Cup in Mannheim ausgetragen wird. Dabei treten fünf Teams im „Round Robin“-Modus gegeneinander an – das bedeutet alle Teams spielen zunächst gegeneinander, ehe die beiden punktbesten Mannschaften im Finale den Turniersieg ausspielen.



Neben den Roten Teufeln sind auch die Ligakonkurrenten SV Sandhausen und der Karlsruher SC sowie Bundesligist Darmstadt 98 und Regionalligist Waldhof Mannheim im Rennen um den Turniersieg vertreten.



Der Ticketvorverkauf für das Hallenfußball-Spektakel in der SAP Arena beginnt am Montag, 10. Oktober 2016 um 9 Uhr. Die Preise bewegen sich zwischen 12 und 39 Euro, VIP-Karten sind ab 130 Euro erhältlich. Die Eintrittskarten sind unter www.saparena.de und unter der Tickethotline 0621 / 18 190 333 sowie vor Ort im Ticketshop der SAP Arena und im Adler City Store sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren