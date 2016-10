123energie erhält erneut Deutschen Fairness-Preis

123energie überzeugt Kunden bundesweit mit echtem Fair Play und wurde dafür erneut mit dem Deutschen Fairness-Preis ausgezeichnet. Die Online-Marke der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT setzte sich gegen starke Konkurrenz durch und geht im dritten Jahr in Folge in der Kategorie „Strom überregional“ als Gesamtsieger hervor. Insbesondere in den Teilkategorien „Preis/Leistung“ und „Transparenz“ konnte der beliebte Anbieter punkten. In der Kategorie „Gasanbieter überregional“ gelang 123energie ein Top 3-Erfolg. Die feierliche Preisverleihung fand am 11. Oktober 2016 in der Berliner Bertelsmann-Repräsentanz statt.



Der Deutsche Fairness-Preis wurde zum sechsten Mal von n-tv und dem Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) vergeben. Hierfür wurden mehr als 40.000 Kundenmeinungen zu rund 800 Unternehmen aus 37 Branchen ausgewertet. Preisträger sind die jeweils am besten bewerteten Unternehmen in den untersuchten Branchen.



In der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Online-Befragung bewerteten die Verbraucher die Fairness der Unternehmen unter folgenden Aspekten:





Wird ein faires Preis-Leistungsverhältnis angeboten?

Informiert der Anbieter transparent über Produkteigenschaften, Vertragsleistungen und Preise?

Sind Produkte und Dienstleistungen zuverlässig und kann man sich bei Problemen und Reklamationen auf das Unternehmen verlassen?





In der Kategorie „Stromanbieter überregional“ wurden die Meinungen zu 18 Anbietern ausgewertet, in der Kategorie „Gasanbieter überregional“ zu 15 Anbietern.



"Bereits zum dritten Mal mit dem Fairness-Preis ausgezeichnet zu werden ist ein toller Erfolg für unsere Online-Marke 123energie, die den Fokus auf schlanke und dennoch sehr kundenfreundliche Online-Prozesse legt. Die bundesweite Beliebtheit gibt uns Recht“, so Sarah Schmitt, Leiterin Strategisches Marketing & Unternehmenskommunikation.



Joachim Schädler, Leiter Privat- und Geschäftskunden fügt hinzu: „Transparenz, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit sind für uns die Grundsäulen der täglichen Arbeit. Denn nur so können wir die Kunden dauerhaft zufriedenstellen und uns in einem schwierigen Energiemarkt mit hoher Wechselbereitschaft behaupten. Dementsprechend macht uns die Auszeichnung sehr stolz und spornt uns weiter an, den eingeschlagenen Weg kontinuierlich fortzusetzen.“



Über 1·2·3 energie c/o PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT

123energie ist die Online-Marke der PFALZWERKE AKTIENGESELLSCHAFT, die Privatkunden sowie kleinen und mittleren Gewerbebetrieben bundesweit Strom, darunter auch Ökostrom, sowie Gas und Ökogas zu günstigen Preisen über das Internet anbietet. Wie zahlreiche Auszeichnungen belegen, bietet 123energie neben fairen Konditionen eine hohe Zuverlässigkeit in der Energielieferung. Die Anmeldung erfolgt über das Internet, 123energie übernimmt dann die Abmeldung bei dem bisherigen Versorger und kümmert sich um einen reibungslosen Wechsel. Weitere Informationen auf der 123energie Website sowie auf Twitter, Facebook, dem 123energie Blog und Google+.





