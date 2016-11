Wintertrainingslager der Eisernen in Spanien

Für die Profis des 1. FC Union Berlin steht nach dem letzten Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth und dem anschließenden Urlaub bereits am 3. Januar 2017 der Trainingsauftakt im heimischen Köpenick auf dem Plan.



Vom 9. bis 18. Januar reist die Mannschaft von Cheftrainer Jens Keller dann mit eiserner Unterstützung von sonnenschutz.com ins Trainingslager nach Oliva Nova in den milden spanischen Winter.



Wie bereits in der vergangenen Winterpause wird das Hotel Oliva Nova Beach & Golf Resort im Südosten Spaniens das Ziel der Reise sein. Im Rahmen der Vorbereitung an der Costa del Azahar (Küste der Orangenblüte) sind zwei Testspiele geplant, die voraussichtlich am 11. und 17. Januar stattfinden werden. Weitere Informationen dazu folgen in Kürze. Mitreisende Fans dürfen sich zudem auf den traditionellen Barbecueabend mit der Mannschaft freuen.



Die Fanbetreuung empfiehlt allen interessierten Begleitern der Mannschaft eine individuelle Reisebuchung vom 9. bis 18. Januar 2017, um keines der Testspiele zu verpassen.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren