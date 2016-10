Heimserie Ausbauen! Union will auch gegen Hannover 96 punkten

Nach der Länderspielpause steht für den 1. FC Union Berlin am Sonntag, dem 16.10.2016 das vierte Heimspiel der laufenden Saison auf dem Programm. Mit dem Bundesligaabsteiger Hannover 96 ist am Wochenende der aktuelle Tabellenzweite im prall gefüllten Stadion An der Alten Försterei zu Gast.



Während Eroll Zejnullahu und Verteidiger Kristian Pedersen mit ihren jeweiligen Nationalmannschaften unterwegs waren, ließ Union-Trainer Jens Keller seinen Spielern in den Tagen nach der Englischen Woche ein wenig Zeit zur Regeneration. „In den Spielen zuvor hat die Mannschaft sehr viel investiert, deshalb haben wir die erste Woche der Länderspielpause dazu genutzt die Mannschaft wieder zu Kräften zu bringen.“ Zudem standen zwei Testspiele gegen den Berliner Athletik Klub 07 (4:0) und den schweizerischen Erstligisten FC Luzern (1:0) an. „Die Partien waren vor allem für die Spieler wichtig, die zuletzt nicht regelmäßig gespielt haben. So konnten auch andere Akteure wieder mal 90 Minuten gehen“, erläuterte Keller auf der Pressekonferenz vor der Partie.



Auch die Niedersachsen nutzen die Pflichtspielpause, um ein Freundschaftsspiel zu bestreiten. Die 96er testen gegen den Drittligisten Holstein Kiel, Trainer Daniel Stendel gab dabei einigen jungen Spielern die Chance sich zu beweisen. Die Treffer beim 2:2-Unentschieden gegen die Kieler erzielten Edgar Prib sowie Elias Huth per Strafstoß. Insgesamt läuft die Saison für Hannover 96 bisher mehr als gut. Nach dem Abstieg in die 2. Bundesliga fand sich das Team trotz zahlreicher personeller Veränderungen im Kader gut in der neuen Spielklasse zurecht und erspielte sich in den ersten acht Partien 17 Zähler.



Trotz der Favoritenrolle der ambitionierten Gäste wollen sich die Eisernen am Sonntag nicht vor ihrem Gegner verstecken. Trainer Jens Keller fand für Hannover auf der Pressekonferenz vor der Partie lobende Worte: „Bei Hannover 96 wurde vor der Saison viel Geld investiert, sie haben eine Top Mannschaft, die viel Bundesligaerfahrung vorweisen kann.“ Er machte aber auch deutlich, dass die Eisernen am Sonntag auf Sieg spielen: „Auch für 96 ist es in der zweiten Liga nicht einfach, auch sie haben sich am Saisonbeginn schwer getan. Wenn wir zu Hause eine Top Leistung abrufen, dann können wir auch Hannover schlagen. Unsere Mannschaft hat eine tolle Einstellung, wir haben absolutes Vertrauen in die Jungs. Sie haben bisher schon viel von dem umgesetzt was wir uns vorstellen. Wir müssen an die Dinge glauben, die wir uns jeden Tag erarbeiten!“ Nicht mithelfen kann am Wochenende Fabian Schönheim, dafür könnte der zuletzt angeschlagene Torjäger Collin Quaner am Sonntag wieder zum Aufgebot gehören.



Das Stadion An der Alten Försterei öffnet am Sonntag, dem 16.10.2016 um 12:00 Uhr seine Tore. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 13:30 Uhr. Noch sind einige Restkarten für das Spiel erhältlich, am Spieltag wird es keine Tageskassen mehr geben.

