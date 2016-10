4:0 im Test gegen den BAK: Union siegt souverän

Der 1. FC Union Berlin hat sein erstes Testspiel in der Länderspielpause souverän gewonnen. Im Poststadion besiegten die Eisernen den Regionalligisten Berliner AK 07 mit 4:0.



Union Trainer Keller veränderte seine Startelf im Gegensatz zum Pflichtspiel in Nürnberg, bis auf Stürmer Philipp Hosiner auf allen Positionen. Raffael Korte stand dabei erstmals seit seinem Kreuzbandriss wieder in einem Spiel auf dem Rasen, Torhüter Michael Gspurning bestritt sein Debut im Trikot der Eisernen. Die Aufstellung im üblichen 4-3-3-System las sich wie folgt:



Gspurning – Quiring, Pogatetz, Puncec (61. Trimmel), Lenz (57. Kroos) – Lämmel, Parensen, Daube (73. Dähnrich)– Korte (68. Redondo), Hosiner (61. Skrzybski), Nikci



Die ersten Minuten der Partie waren ausgeglichen, die erste Chance der Partie verzeichneten die Hausherren. Nach 10 Minuten waren es allerdings die Köpenicker, denen der Treffer in Person von Philipp Hosiner nach einem Konter zur 1:0-Führung gelang. In der Folge zeigten sich die Eisernen überlegen, der BAK blieb vor allem bei Standards gefährlich. In der 34. Spielminute war erneut Hosiner zur Stelle. Nach langem Diagonalpass von Christopher Lenz auf Pogatetz legte der Österreicher vor dem Tor quer zu seinem Landsmann, der locker zur 2:0-Pausenführung einschieben konnte.



Auch nach der Halbzeit blieb der 1. FC Union Berlin weiter am Drücker und erhöhte durch Innenverteidiger Emanuel Pogatetz auf 3:0 (53.). Nur zwei Minuten nach seiner Einwechselung markierte Steven Skrzybski den Treffer zum 4:0 (63.). Union zeigte sich weiter Spielstark und engagiert, der BAK versuchte sein Glück weiterhin mittels schneller Gegenstöße. Mehr als ein Lattentreffer nach einem Freistoß aus zentraler Position wollte den Hausherren allerdings nicht gelingen. Kurz vor Schluss bot sich den Köpenickern die Chance das Ergebnis in die Höhe zu schrauben, Skrzybski und Nikci scheiterten jedoch am gut reagierenden Torhüter Jakubov.



„Mit meinen Spielern war ich heute sehr zufrieden, jeder hat genauso mitgezogen wie wir es erwartet haben. Es ging auch darum, dass einige Spieler wieder ein Gefühl für die Wettkampfsituation bekommen, dafür war der Test heute wichtig.“, zeigte sich Trainer Jens Keller nach dem Spiel zufrieden.



Morgen steht für die Profis des 1. FC Union Berlin um 15:00 Uhr das nächste Training auf dem Programm. Am Donnerstag treten die Eisernen im Stadion An der Alten Försterei zum nächsten Test an, diesmal gegen den FC Luzern.

